示威者誤到港台抗議商台　商台fb實時跟進　網民：可以再改善

市民有意見很平常，但要表達不滿也要搵啱對象。有約30名市民到港台大樓門口示威抗議，但他們拉起的示威標語卻寫上「譴責商業電台立場偏頗」，似乎走錯地方。商台fb跟進情況，指示威者後來終走對門口，惟改舉「立場與民為敵，煞停香港電台」橫額，小編不解笑言要緊急召喚「霞姨」。網民估計示威者想同時抗議商台及港台立場不夠中立，只是「傻傻分不清」，打趣道：「做法不完美，但可接受，可以再改善。」

一班示威者在港台大樓門口拉橫額，叫口號斥「商業電台立場偏頗」。（fb專頁「雷霆881 在晴朗的一天出發」影片截圖）

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商台facebook專頁「雷霆881 在晴朗的一天出發」今早發布影片，有市民在香港電台大樓外示威，拉着「強烈譴責商業電台立場偏頗」的橫額，懷疑走錯門口，片段中他們的示威口號聽得不太清晰及整齊，勉強聽得出是「反對暴力，還我和諧，嚴厲遣責，香港電台，歪報（曲）事實，偏幫（頗）報道，市民要清楚，社會有（要）公義，報道要公正，還我公平報道，支持警察，嚴正執法，反對暴力，還我和諧」。旁邊還有一名女子在拍攝示威情況。

專頁笑稱：「喂，霞姨，呢班咩人嚟㗎？」對他們拿譴責商台橫額到港台門口抗議感到不解，「嚴厲讉責，香港電台……？」這個「去錯門口示錯威」烏龍事件，令不少網民深表關注，商台fb指他們其後終於找到商台門口，烈日下站了十多分鐘後離開，估計他們其實是想譴責商台的立場偏頗。

不過，商台fb其後再次跟進事件，指午飯後疑似同一批人士又再出現於商台門口，這次他們換了示威標語，寫上「立場與民為敵，煞停香港電台」、「立場偏頗，誤導市民」等，專頁稱「今次終於去啱商台門口，但塊示威牌……」，再引起網民笑住留言。

示威者走到商台門口，卻又舉牌抗議港台「立場與民為敵」。（fb專頁「雷霆881 在晴朗的一天出發」圖片）

綜合這批示威者的行動，不少網民都估計他們其實是想同時譴責港台及商台出現立場偏頗的問題，只是「傻傻分不清」導致「錯的地方錯的牌」，擺了一個小烏龍。

網民留言稱相當尊重他們示威的自由，呼籲他們口號再整齊一點以方便其他人聽到，有人認為「港台應該盡地主之誼，畀商台地址佢哋去啱嘅地方發表意見」，亦有網民打趣他們「做法不完美，但可接受，可以再改善。」

（fb專頁「雷霆881 在晴朗的一天出發」）