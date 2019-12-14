【多功能姐姐】外傭變身咖啡師製出完美拉花　僱主：畀啲掌聲佢

忠心好外傭難找，如果請來的是「多功能姐姐」就更加難得！有僱主在facebook群組發文，稱要「畀啲掌聲我個姐姐」，並上載一張照片，只見枱面上竟放着一杯拉花咖啡，相中外傭則繼續埋頭沖咖啡，猶如置身咖啡店一樣。不少網民都大呼羨慕，「點夠佢玩！」、「發達啦」，又叫樓主要好好珍惜，「好姐姐難求」。

【多功能姐姐】外傭變身咖啡師製出完美拉花，連僱主都大讚「要畀啲掌聲佢」。（fb「我係咖啡迷」圖片）

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早前有網民分享自己家中外傭擁有十八般武藝，不單煮食有創意，還略懂裝修髹油漆。不過沒有最厲害，只有更厲害，有咖啡愛好者在fb群組「我係咖啡迷」上載一張家庭日常照，咖啡杯上的完美拉花非常吸睛，而遠處的外傭正沖調下一杯作品，發文者也忍不住曬命道：「真係要畀啲掌聲我個姐姐」

↓↓↓ 有僱主分享家中外傭仲識呢啲 ↓↓↓

帖文引起熱議，網民紛紛留言大讚「高手」，着樓主要加人工了，又笑問「姐姐星期日係咪有秘撈？」，樓主則稱外傭的拉花手藝原來師承他本人，而姐姐亦相當好學，來了香港幾年跆拳道已由白帶變黑帶，「咁嘅時勢，帶佢出街安全咗！」。