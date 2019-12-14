台網紅挑戰食特辣撈麵失敗　爆喊鏟成男仔頭找數　網民：韓星啊！

台灣網紅「美麗妄娜」風格向來大膽，最近又成為網民熱議對象，皆因她挑戰吃當地有名的大王特辣撈麵，更直言如果在片中吃不完即懲罰自己剃男生頭。最後她苦苦支撐10多分鐘就承認失敗，並找兌現承諾把頭髮剪成超短，「找數真漢子」的作風獲大批網民激讚有型，「韓星啊！」、「真的是帥哥」、「請問有女朋友嗎」、「做我男朋友可以嗎？」。

台灣網紅「美麗妄娜」拍片挑戰當地有名的大王特辣撈麵，揚言吃不完就懲罰自己剃男生頭。（美麗妄娜YouTube截圖）

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現年19歲的「美麗妄娜」是新晉YouTuber，個人頻道經營不足一年已吸引近49萬人追蹤，而Instagram更坐擁逾19萬粉絲，她除了相貌標緻及身材玲瓏浮突外，令粉絲五體投地的是她行事風格出位又大膽，不時亦拍片做「大胃王挑戰」，試食多款巨型份量杯麵、漢堡包等，片中的真實反應引網民逗笑。

最近妄娜拍片挑戰吃台灣有名的大王麻辣撈麵，早前已有不少YouTuber勇於一試，結果不是放棄就是被辣得喪失靈魂。妄娜於片中更狠下承諾：「如果沒有吃完的話，我明天就把頭髮剃成男生頭！」吸引大量粉絲追看結果。

網紅妄娜挑戰吃特辣麵失敗後，隨即兌現承諾剪成超短髮，結果獲大批網民激讚有型。（wanna10_4@IG圖片）

妄娜於片中掙扎良久才嘗試第一口，即時高呼非常辣又忍不住吐奶，辣得懷疑人生的她只好用紙巾吸走辣油，本來只有3啖份量的麵條，最後花10分鐘才吃畢，但她的雙唇早已紅腫起來。辣到眼神飄忽的妄娜其後無力地攤坐在梳發上喝牛奶，剩下的麵就由朋友吃光，挑戰宣告失敗。

妄娜隔天即兌現承諾，走到理髮店剪短髮，本來頗有女人味的她瞬間變成魅力十足的「美男子」，她稱剪髮前其實哭了半小時，「頭髮就是女生的命啊」。

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過往留着一頭長髮的妄娜是走氣質女神路線，韓系打扮的她幾乎看不出是台灣女生，當她剪成短髮後，不少網民驚嘆她原來「可男可女」，「未想到你可以這麼帥」、「比男生更男生了」、「像韓星啊！」、「美的人果然能駕馭任何風格」、「帥死了」。更有女網民笑稱：「想報名當你女友」、「心已經被你收服了」、「我要排隊報名入伍」。

（「美麗妄娜」YouTube、Instgram）