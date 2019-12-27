【健康百科】台女大便跌出「粉紅肉球」　塞不回去仲搞到咁...

女生下體由前到後為尿道、陰道及肛門，且三部位皆位於較內側，相較於男性擁有肛門及另一個外顯的生殖器，也更容易互相感染。一名女子因有痔瘡每次上廁所時都會從肛門掉出「3顆粉紅肉球」，且都要洗淨擦乾後再塞回體內，某次因痔瘡發作塞不回而晾在外頭，加上擦拭屁股時未妥善清潔，下場超慘讓她苦不堪言。

醫師表示該名女子每次上廁所時，都會從肛門掉出「3顆粉紅肉球」。（《醫師好辣》節目截圖）

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大腸直腸科醫師蕭慕琦在《醫師好辣》節目中指出，曾遇到一名女子本身患有第4度痔瘡，且一次就有3顆，每次上廁所時「粉紅色肉球」就會從肛門掉出來，因為光靠擦不夠乾淨，因此「都要洗一洗」再把它塞回去！不發作還好，但某次發作卻讓她無法將痔瘡塞回去，整坨晾在外面，極度不舒服。

蕭慕琦醫師解釋，痔瘡的表層是黏膜層，會分泌摸起來濕濕的黏液，但其實裡頭沾滿如大腸桿菌等細菌。女子有次即因痔瘡發作無法塞回體內，在排便後又未清潔乾淨的情況下，導致痔瘡細菌一不小心向前蔓延，感染到鄰近的私密處，造成陰道發炎治療許久才痊癒。

該名女子痔瘡發作最後竟導致陰道發炎。（《醫師好辣》節目截圖）

痔瘡可依「痔核」區別為1～4度（按圖了解▼）

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台北市立聯合醫院家醫科醫師姚偉明指出，「經常用力排便」或長「時間蹲坐廁所」，很容易導致肛門靜脈高壓而膨大凸出，造成痔瘡。姚偉明提醒，民眾一定要養成正確的排便習慣，上廁所就專注上廁所，不要一直滑手機，把上廁所時間控制在15分鐘內，沒便意也不要硬蹲，要多喝水、吃蔬果。

相關圖輯：痔瘡預防方法（按圖了解▼）

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