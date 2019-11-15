【健康百科】長時間穿人字拖　專家指易扭傷隨時變筋膜炎極難醫

穿了一整天的包鞋，回到家後終於能換上輕便拖鞋讓腳丫透透氣；但也有一種人，天生喜歡穿著拖鞋趴趴走，甚至能穿上它逛街走一整天，人生走的是一種「隨性路線」。但物理治療師《三個字SunGuts》提醒，愛穿拖鞋到處走的人，容易罹患3種足部疾病，嚴重恐讓你走不久、走不動。也意外釣出苦主留言自己因穿拖鞋染足底筋膜炎已4年，「怎麼治都治不好！」

物理治療師《三個字SunGuts》提醒，愛穿拖鞋到處走的人，容易罹患3種足部疾病。（Youtube@三個字SunGuts）

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「三個字SunGuts」分析愛穿拖鞋到處走的人，最容易產生的「3種足部疾病」，你上榜了嗎？（點圖放大▼▼▼）

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在拖鞋的挑選上，三個字SunGuts建議，第一拖鞋必挑包覆性強者，能提供的穩定性越強，走久不容易腳背痛。而鞋底則是止滑效果要做好，塑膠又光滑的材質使腳趾頻頻想緊抓鞋底，走起路來好費力。最重要的是，能提供足夠的穩定度，是比較好的選擇。

拖鞋因腳跟及腳踝處無法給予好的支撐性，若要久走或久站數小時，仍建議穿包覆良好又完整的鞋子。但三個字SunGuts也解釋，並非要大家都不穿拖鞋，偶爾穿著外出買宵夜、逛超商等隨性活動是無傷大雅的。真的會穿到腳痛者，大多都是穿著漂亮又便宜拖鞋的小女生，穿著這類包覆性差的鞋子出門約會，或與姊妹逛街，回到家後腳痛水腫，問題跟著找上門。

有網友看完影片後，親身分享經歷：「我就是穿拖鞋走太久然後就腳底筋膜炎，已經4年了，走路真的很痛苦，走一步悶痛一下，怎麼治都治不好，復健到醫生問我要不要乾脆燒神經阻斷痛覺......」還有網友質疑，「人字拖真的是種很黑人問號的設計，還有那種底部薄薄一片＋一堆細繩綁帶的涼鞋，超懷疑穿這種鞋子的網美，腳底板都不會發炎嗎？」

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】