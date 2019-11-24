【健康百科】飲酒即面紅代表酒量差？呢類人多飲酒會增致癌風險！

酒量好不好，有的人說「看臉色」就知道，有人千杯不醉，也有人沾一口臉就漲紅！究竟怎麼回事？皮膚科醫師蔡逸姍指出，一喝酒就臉紅的人「其實是生病了」，並分享自身朋友的經歷，呼籲網友們千萬別以為酒量可以訓練，因為這種人日後罹患癌症的機會更高。

皮膚科醫師蔡逸姍在《醫師好辣》節目中分享，一名友人滴酒不沾，堅稱自己「一喝就會ㄎㄧㄤ（喝到太茫）」，讓身邊的朋友好懷疑。某次他與另外2名好友一起到德國自助旅行，冒著一喝酒就斷片的風險，在船上享用道地的德國啤酒，沒想到一回台灣，身邊友人狂譙，因為男子斷片後吐得滿船都是，不僅付了酒錢、還得支付清潔費，2名友人還在搖晃船艙上，清除他的嘔吐物。

蔡逸姍的友人一喝酒就斷片。（Youtube@醫師好辣）

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至於網友質疑酒量真的可以練嗎？物理老師張景超也曾指出，其實酒精進入身體後會利用酵素分解成「乙醛」，其再利用酵素分解為二氧化碳與水，而會讓你感到酒醉、頭暈想吐及不舒服的感覺都是它所導致。酒量好的人，原因在於身體裡可分解乙醛的酵素較多；酒量差的人就是「卡關了」，身體可分解乙醛之酵素較少，使得乙醛分解不了，殘留於體內讓人處在頭暈想吐的酒醉反應裡。

張景超解釋，身體中可分解乙醛的酵素多寡，與「本身基因」有關，而會有「酒量可以練」的說法，其實也都是種錯覺，顛覆網友們的認知。

張景超舉例，「比如說你每天看到我、每秒看到我，下次你在看恐怖片《安娜貝爾》沒有什麼可怕的，因為你對恐懼已經麻痺了（意旨景超長得和安娜貝爾很像）。其實你常喝醉，身體的神經系統對於喝醉的反應後來可能麻痺了！」下次喝醉時卻感覺「沒那麼醉」，代表著神經系統對「喝醉」已經鈍化，不是酒量變好了，「只是你的身體壞掉囉」。也提醒偶爾小酌就好，喝到吐或喝到斷片，其實會對身體帶來傷害。

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】