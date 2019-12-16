上司派彩券新員工獨中逾23億韓圜　應承回禮送進口車疑走數兼劈炮

韓國網上近日一段「公司新仔」中彩券大獎的故事引起熱議，一間製藥公司的組長為了激勵士氣，分發下屬50張彩券，未料一名新員工最後中大獎，獎金達23.7億韓圜（約1600萬港元）。

有韓國打工仔到一間製藥公司上班，剛好遇到上司大派彩券，最後竟中大獎，獎金達23.7億韓圜。（Twitter圖片）

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據韓媒報道，一名網民日前在討論區發文，指其朋友最近開始到一間製藥公司上班，剛好遇到上司大派彩券。上司用獎金為50名下屬買彩券，沒想到公布中獎號碼當天，一名新員工發現自己6個號碼全中；該期共有8人中大獎，每人獎金達23.7億韓圜。網民同時上傳照片，看到有人手持電話，而螢幕上確實出現相應號碼和祝賀中獎的字句。

該網民續指，朋友中獎後遵守承諾拿出100萬韓圜（約6500港元）給同事，並會送上司一輛進口車，「正商議要買Benz（平治） 還是Audi（奧迪）」。然而，當大批網民大讚「組長好人有好報」、「中獎員工有情有義」、「真懂得分享」之際，討論區卻出現該職員已經「潛水」離開公司的帖文，該帖樓主稱：「沒有送組長和組員東西，好像已經潛水了。」

雖然中獎員工去向成謎，但網民仍然直呼妒忌，慨嘆「這些機會永遠都是其他人的」，部分人亦支持員工「潛水」，表示「為什麼不能離開公司」、「同事之後肯定都會借錢」、「沒有必要真的送進口車和100萬」；但另外有網民指責「彩券不是用自己錢買的……如果當初承諾了，就一定要買」。

（綜合）

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