為何小三總比正宮醜？台美女網紅一句突破盲腸：偶爾想吃垃圾食物

台灣網紅潔哥（李秉潔）個性坦率直言，時常針對時事發表犀利言論，深受許多網友喜愛。近日演藝圈偷吃事件頻傳，她好奇的在Facebook談到：「為什麼外遇的人找小三跟小王（男性第三者）都會比原配醜？」並提出自己的看法，超中肯答案讓網友直呼「簡直神註解！」

潔哥在Facebook提出疑問，「為什麼外遇的人找小三跟小王都會比原配醜？」接著吐槽「是因為偶爾都會想吃垃圾食物嗎？」直接把第三者比喻成誘人又難抗拒，但如同垃圾食物般不健康又毫無營養可言。最後還不忘轉話題表示，「我愛雞排可惡！」

潔哥以「偶爾想垃圾食物」比喻外遇者的偷食心態。（Facebook@mira630）

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大快人心的回答，引來網友的一片讚聲，「這個比喻我笑了」、「太帥了中肯再中肯」，也有人用其他方式比喻，「因為酒駕的人也以為自己在開直線阿」、「因為有些男人無法一直吃同一盤菜偶爾想換換野味小菜」、「美食吃多了也會嘴饞吃零嘴，巧克力棒吃多了也想吸奶嘴，同理可證渣是一種心態。」

潔哥暗串偷食男仍不忘曬性感照派福利▼▼▼

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此外，潔哥叫老公岳妹用男人的想法來思考討論，對方秒回，「我怎麼會知道，我又不會外遇！」聰明的回答，讓她忍不住笑說「求生技能點真滿」，也虧老公實在很不會聊天。

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