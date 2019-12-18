日本無用發明少女新作笑死網民　聖誕抵死發明「人哋分手即着燈」

又到聖誕，人家熱鬧開Party，你又是一個人孤獨地過嗎？自封「無用發明少女」的日本發明家藤原麻里菜，憑「神奇爆乳機」、「戀愛男朋友」等無聊但爆笑的發明吸引不少粉絲，聖誕前夕她又發明了單身狗都適用的「分手即着燈」，這燈會留意Twitter動向，一有人發出「分手了」的帖文即會亮起，十分鬼馬，或可讓單身的人們能聊以自慰。

無用發明少女最新的聖誕力作十分好玩，當Twitter上有人發出分手了的帖文，這燈即會亮起，十分抵死。( 片段截圖)

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25歲的日本少女藤原麻里菜，自稱「無用發明少女」，單身的她沉迷製作造型獨特又完全沒用的東西，再拍片放上網，常令網民驚喜爆笑，累計自2013年至今，發明品逾200種，每有新作都令人期待。

聖誕節前夕藤原麻里菜又有新作了，這次發明的「分手即着燈」，不單適合沒有男伴的她，還極其適合廣大沒有伴侶的單身狗，這燈連接了互聯網，當Twitter有人發出「分手了」字眼的帖文時，小燈就會亮起來，她自己也爆笑稱，打算靠這燈度過孤單的聖誕節。

「別れました」とツイートされると光るライトを作りました。これでクリスマスを乗り越えようと思っています。https://t.co/V7LMJbq7Lx pic.twitter.com/6klYpcQV2Y — 藤原 麻里菜 | Marina Fujiwara (@togenkyoo) 2019年12月16日

她的示範片段也十分好笑，原本苦着臉上網的她，看到小燈亮了時，即時展示出會心微笑，落井下石感極重，令人忍俊不禁！有網民認為別人分手之痛，其實不會讓單身者得到實質的快樂，但亦有人大笑稱是一種心靈安慰，大讚藤原麻里菜十分有創意和想像力。