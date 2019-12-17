父贈「深海能量石」女流鼻血3個月　過海關驚揭核輻射超標112倍

坊間常有聲稱具有巨大能量，可以改善健康或保平安的飾物。不過，遼寧大連周水子機場海關日前在一名旅客隨身行李中發現一枚「深海能量石」，引發核輻射儀器報警。經過檢測後，更發現這枚飾物的輻射值超標112倍，旅客也大吃一驚，並透露女兒這3個月經常無故流鼻血。

遼寧大連周水子機場海關日前在一名旅客隨身行李中發現一枚「深海能量石」，引發核輻射儀器報警。（網上圖片）

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該名男遊客表示，經風水先生介紹，他買了這枚「五行質子量子能量共振器」的深海能量石，他聽到可以保平安，故購買後讓女兒隨身配戴，但女兒這3個月以來經常無故流鼻血，也不知道原因為何。

日前他到大連周水子機場海關打算出境時，海關發現「能量石」觸發核輻射儀器，海關關員現場測量，其核輻射值為112.4Sv/hr，核素為Th-232/U-232，超標112倍，β值為6.79Bq/cm2，放射性超標。男遊客即場主動放棄這塊「能量石」，海關亦與大連市環保與生態局聯絡，收儲有關飾物。

海關發現「能量石」觸發核輻射儀器，海關關員現場測量，發現這枚飾物的輻射值超標112倍。（網上圖片）

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事件引來網民熱論，有人稱果然貨真價實，「確實有能量啊！負能量」，亦有人認為女兒已配戴3個月或已影響健康，「三個月，感覺很危險了」、「無知，沒文化太可怕」。

（綜合）