【冬日煩惱】天氣乾燥Dry爆極易流鼻血　中西醫教你點預防

入冬後顯著轉冷，今天天氣尤其乾燥，相對濕度最低跌至僅40%，不止皮膚開始龜裂和脫皮，不少人更因鼻腔黏膜脆弱極易流鼻血。其實要應對慣性流鼻血並非無辦法，中醫建議可多飲滋補湯水，西醫方面就提出凡士林和蒸氣兩大法寶，希望教大家流鼻血之前先做好預防。

冬天容易出現流鼻血現象。 （GettyImages圖片）

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西醫：凡士林和蒸氣保持濕潤

家庭醫生關嘉美表示，流鼻血分兩種，一種是因外力傷及鼻腔黏膜的流鼻血，如「捽鼻」和流鼻水抺得太大力；另一種是因乾燥而令鼻黏膜內的微絲血管撕裂，或是鼻腔黏膜發炎，便會出現流鼻血的現象。

關醫生表示，如發生流鼻血的狀況，應立即止血急救，但平日可於鼻孔內塗抺凡士林可潤滑鼻腔黏膜預防，減少挖鼻傷害黏膜。此外，亦可藉由聞蒸氣增加鼻腔內的濕度，緩解乾燥，惟她提醒在使用蒸氣時要留意勿過熱，尤其要注意小童安全，避免燙傷。

中醫：宜飲滋補湯水

註冊中醫師李灼珊指，流鼻血除因外力所致外，更可能是因為冬天乾燥「內火」旺盛。要預防流鼻血，市民可飲一些滋補湯水，她推介去清熱、滋陰、補益的清補涼，建議可加入沙參、玉竹和龍眼等的滋陰潤燥材料。另外，亦可煲糖水飲用，如用雪耳、白果和紅棗等材料，均有滋潤身體的作用。