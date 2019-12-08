自動炒菜機登陸內地高校　廚師讚多快好省　學生：炒出來沒有靈魂

科技日新月異，最近內地一間高校就引入了自動炒菜機，使用的廚師認為該機「數量多、速度快、質量好、成本省」，不過點餐的學生就不太賣帳，感慨地指以機器炒出來的菜沒有靈魂。

內地一間高校引進了自動炒菜機，引起不少人注意。（網上短片截圖）

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陝西西安美術學院的飯堂最近引入的自動炒菜機設計與六合彩攪珠機差不多，配備有一個可以加熱的滾筒，只要將量度好份量的食物放到滾筒內，到時到候就可以將成品上碟，簡單易用。有了這一部機，只需要30秒就可以完成一道菜，每天可以製作出大約150份菜餚。

不過有學生認為炒菜機炒出來的菜沒有靈魂，沒有師傅的炒出來更令人有食慾。（網上短片截圖）

使用炒菜機的廚師認為，「機子炒的話主要是菜能翻均勻，熱度能掌握好」，不過在實際使用上仍然需要廚師好好掌握份量比例。廚師又認為使用機器炒菜「最主要是省力省時」。

有學生認為雖然機器跟廚師炒出來的菜一樣味道，不過她卻十分抽象地指出「機器沒有靈魂，沒有師傅炒的菜有感覺，有食慾」。雖然她的評語一語道破機器的缺點，不過亦有人笑指，要是師傅本身手藝差，「就算不用機器炒也沒有靈魂」。

（青蕉視頻）