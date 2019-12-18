尾牙最憎被迫表演　台網民分享慘痛經歷：被要求穿女裝跳少女時代

一年又過去，轉眼就到了年末上班族痛苦而快樂的時刻，快樂的是即將有筆獎金入帳，苦的是尾牙表演又要來了……

每到尾牙春酒，各部門員工就要開始腦力激盪提出有趣節目，還要花費時間體力在一日勞動後苦練，表演不佳還可能被嘲笑嫌棄……台灣有網民就抱怨，到底是公司太閒還是太窮沒錢請人來表演，這種要員工自立更生撐尾牙的都是爛公司？

有台灣網民批評尾牙要員工表演的都是爛公司。（PTT）

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說到這個，台灣網民們就義憤填膺，狂批台企陋習，簡直怨氣沖天……

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+ 5 + 4 + 3

說起尾牙表演，公務員怨氣也很大，看來各行各業都不例外？「公部門也要公務員上台表演耶，很╳」、「公部門尾牙也很窮酸辣，很多都沒尾牙，妳會看到中央機關一堆科長、署長耍智障」、「公部門人事處的人自己上去唱唱跳跳」、「醫院都這樣啊，還要最菜的住院醫師上去耍」、「前幾年股王還不是這樣搞，爛」

有部分鄉民表示，雖然上台表演很不甘願，但如果老闆會發錢，或是可利用上班時間的話，怨氣會稍微減退一點。「我公司是有上去的都發5千，但是我不敢」、「我們自願上台紅包一萬」、「跟主管說，林北唱歌，給錢」、「我們公司會給錢而且是自願報名的，我覺得還好」、「如果是自願上台然後給錢，那倒可以」、「自願上台就給錢可以尊重，不然就是他媽的製杖」、「我們是有上台的部門就一組5000」、「可以上班準備就還好」。

更爛的有沒有看過？也有人認為上台表演根本小case，根本不算真正的社會磨練（擦淚）。「還有要員工自己出餐費的」、「還有更爛的，要員工自付出錢辦尾牙」、「尾牙叫新人主持」、「表演已經很爛了，被老闆點名主持更Ｘ，Ｘ的」、「Ｘ去年還要幫忙控音響根本加班尾牙」、「哈哈，我們公司更狂，員工填回饋表說明年不要上台表演，結果今年直接取消，哈哈」、「員工不想表演結果直接不辦的看過沒XD」、「連尾牙都沒有」。

尾牙會場示意圖。（台北美福飯店）

員工真正心聲？

「沒尾牙不是更好，扣掉抽獎，尾牙不知道在衝三小，把辦的錢發給員工不是更好，還可以早點回家」 、「我建議取消尾牙更好，每次都搞到很晚，回家都十點多，很不喜歡，尤其是沒抽中，更嘔。@@」、「倒不如把辦尾牙的錢直接發給員工」、「尾牙省下來發錢給員工比較實際……」、「如果尾牙可以換現金，連尾牙都沒人要去了」。

真的！發錢最實際啦！員工辛苦整年求的是什麼？當然是安心吃頓飯配老闆發的大紅包呀！

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