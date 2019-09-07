台畢業生爆公司12條恐怖守則　網民勸盡快辭職：上班還是當兵？

經過前陣子社會新鮮人面試季，各大公司紛紛收獲一批新鮮的肝……咳，本編是說，「新血」。而新鮮人也開始努力融入陌生環境，試圖拓展交友圈。然而有些狀況不是靠努力就可能通關的。

有網友到一間10人未滿的貿易公司就職，2周內就發現該公司有着大大小小的生活規定，忍不住上網詢問，到底是公司太奇葩還是他的忍受度太低？

近日有台灣網友爆公司12個恐怖規條引起話討論。（Unsplash@Glenn Carstens-Peters）

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他舉出幾例如下： 1.老闆跟老闆娘早上進公司，所有人必須「起立」問早（兩個人所以講兩次）。 2.每週一固定打掃，廁所隨時要保持所有磁磚的縫都是白的，地板全乾，洗手槽不能濺出任何水漬。 3.上廁所丟到垃圾桶的衛生紙不能看到顏色，要包起來。 4.坐下拉電腦椅時不能拉後背，會把椅子的布弄黑弄髒，只能摸扶手。 5.椅子不能靠起來，因為桌子下有抽屜會刮壞椅子。 6.午休1.5個小時，出去買的只能買回公司吃，不能在外面吃。 7.中午休息時間出去要說「我出去了」，買飯回來要說「我回來了」。 8.吃飯就要所有同事坐在同張桌子面對面一起吃，吃完的便當紙盒必須用「衛生紙」全部擦乾淨才能丟。 9.剩下半小時是睡覺時間，不能出去講電話、買手搖、找朋友、辦私事，就是只能熄燈睡覺，時間到時鐘會響鬧鈴。 10.下班前必須收遍整間辦公室的垃圾，收老闆跟老闆娘的垃圾的時候必須「雙手」拿著垃圾袋接他們的垃圾。 11.幫老闆跟老闆娘清洗茶壺（含茶葉）。就算中午就喝完也不能提早清，必須晾在那邊，下班前才能去處理。 12.老闆跟老闆娘進門手上有除了公事包跟便當袋以外的東西時必須主動去幫忙拿。（這點還寫進SOP裡）

規矩這麼多…是軍營還是集中營= =

原PO隨隨便便就列出12點，還強調這些僅是生活範圍內的規定而已，工作上的沒列進來。如此細緻的規定讓網友直呼WTF，問原PO是在上班還是當兵啊？（即睇網民留言▼▼▼）

老闆是不是該吃藥了？

光是生活條款就可以列這麼多條來舉例，要是把工作規定加進來豈不是可以寫小論文了？不少網友覺得，這個老闆可能有點強迫症？（即睇網民留言▼▼▼）

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老闆出巡要喊皇上吉祥嗎？

有些網友更指出，部分規定根本奴隸條款，老闆要嘛是想培養傭人，要嘛就是想享受當皇帝的感覺。（即睇網民留言▼▼▼）

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快逃RRRRRR

網友也分析，除了老闆毛一堆定了整排規定很難搞外，這樣的公司容易限制住員工的發展，久了思考都會僵化，為了未來發展，趕緊逃跑才是上策！（即睇網民留言▼▼▼）

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網友也有血淚心得

看到原PO列的規定，不少人都回憶起自己過去被公司支配的夢靨，同時也好奇，目前規矩這麼多的通常都是日商公司，原PO老闆該不會是……（即睇網民留言▼▼▼）

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雖然有網友表示其實「整篇看下來都是好習慣」，但多數網友認為能通盤接受的人實在奴性堅強，原PO也表示同事都具有相同特性：乖、聽話、住的離公司近、逆來順受。另外，他在錄取時也詢問過年終的問題，老闆娘直接要他好好珍惜到公司學習的機會，不要注重年終的數字，也讓他覺得「真的慣老闆」。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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