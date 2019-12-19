聖誕話劇扮小天使　可愛妹向台下媽媽舉中指20分鐘　真相笑翻網民

所謂不知者無罪，但近日英國一名「小天使」在學校聖誕演出的無心之失，就令在場觀眾笑爆肚。5歲的艾拉（Ella）在半小時演出中，當中有20分鐘都向台下媽媽「舉中指」，媽媽多番提醒不果，她後來更打孖上舉起兩隻中指，一臉無辜地看着媽媽，笑倒大批網民。媽媽在她下台後急問原因，才得知舉中指背後的慘豬豬真相。

5歲的艾拉（Ella）在半小時的演出中，有大半時間都在「舉中指」。（Carla Bovingdon fb圖片）

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居於英國莫爾登（Maldon）的媽媽博文登（Carla Bovingdon）上周二（10日）在facebook發文，分享艾拉在學校演出聖誕話劇的照片。相中艾拉一身天使打扮，穿着白色長裙，頭上還戴着閃閃發光的頭飾，既純真又可愛，但唯一與畫面格格不入的是她豎起中指，看着台前觀眾。

艾拉原先用左手緊握豎起中指的右手，後來索性雙手都「舉中指」，媽媽見狀立即做口型提醒女兒，但女兒似乎看不到或不明其用意。博文登事後解釋，原來艾拉當時右手中指生倒刺，故非常憂慮地舉起手指示意媽媽，她又伸出左手比較一下有否受傷，惟礙於演出仍在進行，媽媽無法上前了解，艾拉只好一直豎中指「求救」。

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博文登表示，女兒毫不知道該動作的背後意思，在場教學助理和較年長的學生看到後也忍不住笑或細聲討論。她稱整個演出約半小時，「當中七成時間，艾拉都在『舉中指』，當時我只想：『天呀，艾拉！快點停下來』。」她又引述艾拉想感謝所有喜歡「舉中指」相的人，但仍然不知道那些照片的笑點在哪裏。

（紐約郵報）