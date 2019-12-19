【守望相助】同行患癌需住院　咖啡店老闆娘停業代看舖助籌醫療費

同行未必如敵國，更可以互相幫助。美國一家咖啡店老闆娘早前得知同行競爭對手罹患癌症末期，竟決定將自己的咖啡店關門一天，自發到對方店內幫忙看舖，不但不收取分毫，還將所有收入轉交給咖啡店的老闆夫婦，為他們籌集醫療費。

「月光咖啡屋」的老闆娘Pixie Adams決定將自己的咖啡店關門，自發到「本地咖啡店」店內幫忙看舖。（Pixie Adams fb圖片）

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美國奧勒岡州「月光咖啡屋」（Moonlight Coffee）的老闆娘亞當斯（Pixie Adams）早前得悉當地另一家咖啡店「本地咖啡店」（The Local Coffee Company）的老闆之一麥亞當斯（Dave McAdams），因罹患癌症末期而無法工作後，便主動把自己的咖啡店關門，並到對方店內幫忙開舖，即使兩家咖啡廳競爭對手，亞當斯也不介意，甚至努力在自己的帳號上為「本地咖啡店」宣傳，以讓麥亞當斯的太太能夠多花時間陪伴丈夫。

亞當斯在「月光咖啡屋」的facebook發文，號召網民一起到「本地咖啡店」消費。她指麥亞當斯是她的好友，並曾在社區擔任義工，為整個社區奉獻了很多。

她又透露自己在2017年開「月光咖啡店」前，也曾被診斷出罹患乳癌，因此她明白對抗病魔多麼不容易，亦非常了解在治療癌病、陪伴家人、工作賺錢之間取得平衡很重要。

「本地咖啡店」的老闆之一Dave McAdams，因罹患癌症末期而無法工作。（Dave McAdams fb圖片）

亞當斯在周三（11日）發起籌款活動，把「月光咖啡屋」關門，並叫員工到「本地咖啡店」工作，結果成功引來大批客人光顧「本地咖啡店」，開店5個小時內賺了將近3,300美元（約2.5萬港元），籌得的款項將用於Dave的醫療費以及「本地咖啡店」的營運費用。亞當斯指活動後大家都筋疲力盡，但是犧牲是值得的，「友誼永遠比生意重要，社區先於競爭」。

（綜合）