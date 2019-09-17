台妹坐高鐵倒瀉咖啡　貼心暖男幫清理　網民讚帥一小時後成功尋人

說到搭乘交通工具，除了可怕的擁擠人潮、總是逼迫讓座的各種大媽外，偶爾也會出現讓人備感窩心的風景。近日有位網友就代替她的友人在爆料公社公開版發一篇感謝文，文中提到當事人當天搭高鐵不小心打翻鄰座男乘客的咖啡，沒想到對方不但不介意，只淡淡說一句「沒關係，沒撒到你身上就好」，然後就開始默默的清理打翻的咖啡，甚至後來還問原PO友人是否需要協助將行李放到上面置物架，全程超會撩貼心且善意的舉動讓許多人都大讚真的是暖男，甚至還幫忙牽線，希望兩人有好結果啦。

台妹高鐵倒瀉咖啡獲暖男「神救援」。（Facebook@報料公社公開版）

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果然人帥真好…不是，是人暖真好啦～（即睇網民留言▼▼▼）

把妹新招？（好孩子不要亂學）（即睇網民留言▼▼▼）

這好感暗示的太明顯啦A__A（即睇網民留言▼▼▼）

網暴動幫牽線（即睇網民留言▼▼▼）

被網友弄得充滿粉紅泡泡（？）連本編都看得心癢癢啦～大家肉搜實力確實也不可小覷，這篇感謝文發布不到一小時，無名暖男的朋友馬上眼尖認出，並標記他啦！

無名暖男的朋友馬上眼尖認出，並標記他啦！（Facebook@報料公社公開版）

雖然截至目前暖男本人並無現身回覆，不過也算是幫當事人圓了找到人請喝咖啡的心願啦，不論結局如何，如此暖意的善舉真的很值得讚揚啊～

網民大讚這位暖男顏值高。（Facebook@報料公社公開版）

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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