台女星撞臉福岡第一美女　闖福島拍寫真食好西　推薦2大必試美食

吳心緹擔任日本「只見線」應援大使，日前受邀前往福島拍攝寫真，行程中美景美食玩得不亦樂乎，印象最深刻的是到美如仙境的霧幻峽搭扁舟、乘人工划槳渡船，並接受當地電視新聞台的採訪，俏麗模樣讓日本人讚爆，直呼撞臉同樣有大眼、甜美笑容的「福岡第一美少女」今田美櫻。

被指「福岡第一美少女」今田美櫻的台灣女星吳心緹。（IG@esther_xinti）

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怕水的吳心緹，第一次踏上窄窄的扁舟時超緊張，她說：「只要有人上來，船身就會搖晃，但等大家都坐好後，在霧幻峽看美麗風景，覺得自己像置身在畫裡，有被美景吸進去的感覺，也忘記恐懼。」

「福岡第一美少女」今田美櫻。（IG@imada_mio）

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到了只見線周邊的奧會津柳津町，吳心緹不忘推薦當地限定的粟米饅頭、天然氣泡水。「小池菓子舖的粟米饅頭，裡頭包著紅豆餡，吃暖呼呼的饅頭喝熱茶超享受，但保存期限只有兩天，無法外帶回台灣；奧會津金山的天然碳酸水超級好喝，有微微氣泡，可促進腸胃蠕動，喝完不會便祕超順暢，也可以增加飽足感，減肥時可以喝，我買到行李塞不下在機場狂喝！」。

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