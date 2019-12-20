韓女星玩越南「桶船咖啡杯」被搖落水　 老公跳水救美被讚英雄

韓國女星咸素媛與年輕18歲的中國網紅陳華去年結婚。近日，兩人在最新一集節目《妻子的味道》帶同奶奶到越南旅行，其中咸素媛挑戰「桶船咖啡杯」時投入得把頭揈來揈去，後來更意外落水，陳華見狀立即跳水救老婆，主持人直問：「這是電影嗎？」後製團隊也搞笑配上深情歌曲《I Will Always Love You》，大讚陳華「英雄救美」。

咸素媛不敵離心力，玩遊戲時向後跌落水。（TV朝鮮 YouTube影片截圖）

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咸素媛在去年1月與拍拖不足一年的陳華結婚，成為中韓網民一時熱話，他們在節目中經常放閃；在12月18日播出的《妻子的味道》中，兩人在越南先後體驗高速旋轉的「桶船咖啡杯」。一開始陳華先上座，與船夫玩得不亦樂乎，甚至一度着對方加速，後來因媽媽大叫「OK了」而結束體驗，他離開前還體貼地幫即將上船的老婆舀水出去。



咸素媛在音樂甫開始即搖頭晃腦，連攝影棚內的主持人也深深佩服其興致，但隨着船夫加速，她被搖晃得頭髮披面。眼見船體晃得逐漸激烈，奶奶又高呼：「OK了！OK了！」主持人也坦言「好可怕」。

當眾人以為船將會停下來時，惟咸素媛突然不敵離心力，向後跌落水，嚇得主持人一臉愕然；同時坐在另一桶船的陳華見狀即試圖跳船，但被媽媽一手捉住和船夫阻止。堅持下水的陳華拿開媽媽的手並跳水，最後成功帶着咸素媛重回船上。

影片所見，水位大約到兩人的胸口位置，工作團隊強調該環節在救援人員協助下拍攝，主持人也表示「真是萬幸，嚇了一跳」，又紛紛讚賞陳華「太有型了」、「浪漫男」，「媽媽阻攔下還是跳下去了」，甚至開玩笑說：「要跳下去嗎？給船槳就夠了吧？」

（TV朝鮮）