醉駕不甘被截查　台男罵警察「畜生」　被判30天拘留兼賠多3萬

李姓男子去年4月27日酒駕遭攔檢，但他不配合拒絕施測，還朝巫姓員警罵了一句「你畜生嗎？」除了遭開拒測單罰9萬元，再被依妨害公務現行犯逮捕，刑事部分他遭判處拘役30天，另巫員不甘平白受辱，再向李提民事求償，法院判李男得賠償巫3萬元。

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李男罵警察畜生，遭判拘役30天、賠償對方3萬元，示意圖與本案無關。（聯合新聞網提供）

警方調查，李當天凌晨3點開車返家途中，因為車身左搖右晃引起巡邏警方注意，被攔下後巫姓員警聞到他身上散發濃厚酒味，要求酒測遭李拒絕，甚至朝巫痛罵「你畜生嗎」等語，當場被依妨害公務現行犯逮捕。

法院審酌，李男過去有偽造文書、詐欺前科，5年內再犯應加重其刑，並審酌李明知警方依法執勤，卻未知收斂謹言慎行，當場對警方侮辱、蔑視國家公權力，侵害行政機關及警察執勤的嚴正性及貶損人格，依侮辱公務員罪判處拘役30天，得易科罰金3萬元（約港幣7645元）。

另外，巫員還對李提出民事附帶求償，院方認為，巫員依法執行取締酒駕職務，李竟恣意在公共場所辱罵對方，考量案發情節、辱罵內容等，判處李得賠償巫3萬元（約港幣7645元）。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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