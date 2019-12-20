美醫院織衫帽賀聖誕成傳統　初生BB齊變《星戰》Baby Yoda勁得意

很快就到聖誕節，相信不少人又在苦惱聖誕裝扮。美國賓夕法尼亞州匹茲堡（Pittsburgh）一間醫院的員工，每逢過節都有為嬰兒編織毛衣和冷帽的傳統，每次主題均不同，今年聖誕節他們將嬰兒打扮成《星球大戰》外傳影集《曼達洛人》的「小尤達」（Baby Yoda），讓網民紛紛大讚醫院的用心，直呼所有「小尤達」簡直是可愛爆燈。

美國賓夕法尼亞州一間醫院，在今年聖誕節將嬰兒打扮成「小尤達」。（「UPMC Magee-Womens Hospital」fb圖片）

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位於匹茲堡的「UPMC Magee-Womens Hospital」每年聖誕節都花盡心思，務求讓嬰兒長大後可回顧自己初生時的可愛模樣，過去甚至有醫院高層扮成聖誕老人大派禮物。不過，最受網民和一眾爸媽追捧的都是員工們每年的主題毛衣和冷帽，有護士早在2009年開始，已經主動用工餘時間編織衣物。

醫院員工喜歡為初生嬰兒編織衣物的傳統，早已為當地社區居民熟知。今年「小尤達」冷帽結合了紅色聖誕帽和尤達的耳朵，每個平均花員工一個半小時完成。除了「小尤達」外，過去嬰兒們還曾穿上各式各樣的毛衣，例如聖誕老人的「小馴鹿」及「薑餅人」等。

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帖文一出，不少網民立即留言指「聖誕小尤達太可愛了」，有人更表示看完照片後，也想快點與伴侶見證「小尤達」的出生，「我想我孩子要在這裏出生，而只是為了讓他們打扮我的孩子」。

（METRO）