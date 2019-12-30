台男肛門劇痛唔係生痔瘡？醫生驚見「屎忽穿窿」：80%發生在男性

肛門附近痛痛的，不是痔瘡，小心是屁股「破洞了」！一名患者主訴屁股痛又腫，一心覺得是痔瘡發作，沒想到是肛門膿瘍只能靠手術治療，但他卻哀求醫師開藥就好，堅持不到大醫院開刀，吃了3週狀況雖有改善，沒想到過了半年後他再度回診，醫師脫下褲子傻眼：「整個流湯、流膿出來！」

患者屁股上的膿包上有3個破口，流湯流膿吃藥也不會好。（《醫師好辣》截圖）

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肝膽腸胃科醫師張振榕在《醫師好辣》節目中分享，曾遇到一名患者感覺屁股痛痛腫脹，篤定是痔瘡，沒想到一檢查，發現是肛門邊長了一包化膿物的「肛門膿瘍」，由於肛門裡腺體堵塞化膿而產生廔管，比痔瘡還嚴重，一般吃藥無效，只能尋求外科醫師協助。請患者轉診至大醫院，卻被他再三拒絕，「一直強迫我要開藥，開抗生素給他，我只好開給他，我還是開了轉診單但他就不去。」

患者服用3週抗生素症狀雖有所改善，但在醫師神預言情況下，果不到半年後他又因「痔瘡復發」就醫。張振榕說，「我說這絕對不是痔瘡復發，一看這次更慘，我看他肛門已經有一塊3公分膿瘍，它已經爆膿了，整個流湯流膿出來！」患者苦訴自己撐了5天，卻因肛門爆血、爆膿實在難忍痛才就醫。

患者撐了5天才去求診。（《醫師好辣》截圖）

醫師脫下患者褲子一看，膿包上面已經出現了2、3個破口，肛門膿瘍與廔管已經打通，在皮膚表層破了好幾個洞！張振榕醫師嘆：「這個我已經沒辦法，吃抗生素也不會好，一定要去開刀，（患者）後來就乖乖去開刀。」

患者膿包上面已經出現了2、3個破口。（《醫師好辣》截圖）

肝膽腸胃科蕭慕琦醫師也解釋，廔管有80%機會會發生在男生身上，且肛門膿瘍有80%的人會合併廔管問題，「我們看到膿瘍的時候，我們就會特別小心跟他說，如果說你這個東西引流出來後，你要回去觀察半年，可能在半年內長出一個廔管出來。」

廔管有80%機會會發生在男生身上。（《醫師好辣》截圖）

根據振興醫院網站大腸直腸科資料指出，廔管指的是兩開口間的通道，而肛門廔管的內口位在直腸內，外口則在肛門周圍，很多人都會把廔管誤認為痔瘡發炎所引起。形成肛門廔管的主因是肛門腺體感染發炎，早期會形成膿瘍，有些則會自動破裂，或經醫師切開引流改善狀況。待發炎改善後，有些會形成硬痂，有些會出現如血水分泌物的外在開口，此時便形成肛門廔管。

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