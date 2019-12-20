【火鍋】打完邊爐衣服一陣味點算？網民2招神解決　連衫都唔使洗

許多人在冬天喜歡吃火鍋，藉此暖暖身子驅寒，但是吃完後衣服上總是會殘留「鍋味」，讓人覺得很困擾。一名女網友在網路上貼文表示常常吃完火鍋後，會發現有些衣服材質會讓味道黏很緊，若穿了厚衣服又怕洗了很難乾，讓她大傷腦筋，只好上網求救「吃火鍋有辦法都不留味道嗎？」網友們也紛紛留言貢獻許多妙招。

原PO在PTT論壇「WomenTalk」寫道最近天氣變冷了，朋友們陸續邀約吃麻辣鍋、薑母鴨、羊肉爐等，雖然冬天吃鍋很過癮，但她也煩惱吃完後殘留在衣服上的「鍋味」該怎麼處理？原PO說有時候衣服才穿一次回去就要洗，有些針織材質的衣物，味道都會黏超緊的，如果當天是穿厚衣服的話，洗了又很難乾，甚至還會怕脫線起毛球，讓她很困擾。

雖然冬天吃鍋很過癮，但她也煩惱吃完後殘留在衣服上的「鍋味」該怎麼處理？（VCG ）

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原PO曾嘗試用香味來掩蓋，沒想到越弄越糟：「噴香水都變大雜燴，有過『小蒼蘭石頭鍋』，或是『鼠尾草薑母鴨』，整個崩壞」。

連衫都唔使洗？網民恥笑完交出2招神解決▼▼▼

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