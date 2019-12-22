語音助理Alexa神助攻　小姊妹偷買$5000聖誕禮物　阿媽簽收超崩潰

家長注意！家居語音助理隨時淪為百厭星的「搗蛋工具」。美國密西根州一對分別6歲及4歲的小姊妹，日前用亞馬遜（Amazon）家居語音助理Alexa自選總值約700美元（約5460港元）的聖誕禮物，並用媽媽的信用卡結帳。當芭比等公仔等戰利品速遞送上門時，媽媽還以為是親戚送大禮，其後揭發是女兒所為，當場上演一幕「母女對質」戲碼，當小姊妹被罵得哭了，發怒的媽媽卻心軟去逗女兒笑，短片上載短短10天便吸引逾560萬觀看人次，最終亦獲亞馬遜退款，而貨品則毋須退回。

6歲姐姐與4歲妹妹利用亞馬遜的家居語音助理Alexa自選700美元的聖誕禮物，劣行被揭發後，姐姐一度坐在地上大哭，妹妹則似懂非懂，十分可愛。（「Veronica_Estell」fb影片截圖）

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媽媽埃斯特爾（Veronica Estell）在上周三（11日）不停收到速遞包裹，內裏都是一盒盒公仔，她還以為是親友大方送禮，當她開心簽收後把物件搬入家中，突然聽到6歲大女兒高呼「Cam（妹妹小名）！我們用Alexa買的東西送到了」。埃斯特爾憶述當刻心情：「這兩個瘋狂小朋友竟然用我的信用卡，完成了她們的聖誕大掃貨！」

埃斯特爾檢查帳單，發現涉及金額達700美元，當中購買了大量芭比及其「夢幻屋」、面具和LOL公仔等，連電池也有一大盒，但卻沒有一份是送給媽媽的。姐姐聲稱是受到4歲妹妹「指使」犯事，又擺出一臉無辜樣子，稱不知道自己花了多少錢，而妹妹則似懂非懂地站在旁邊。眼見媽媽愈來愈生氣，更大聲責罵：「妳們用我的信用卡去買，竟然一樣東西都沒有買給我？」姐姐被罵得狀似崩潰坐在地上大哭，妹妹仍一面茫然。

埃斯特爾育有兩名女兒，雖然因信用卡被偷用而責罵小姊妹，但最終反而心軟要逗她們笑，足見是十分疼惜女兒的好媽媽。（）「Veronica_Estell」fb圖片）

媽媽見到這對百厭女自知闖禍後，憐惜地叫「別哭、別哭」，又稱不是想苛責她們，並開玩笑地稱「這是信用卡詐騙」，笑說要送她們去坐監，然後叫小姊妹對鏡頭微笑。最後這對可愛姊妹聽話地露出「尷尬微笑」，連媽媽亦不禁笑出聲，化解了一場危機。

埃斯特爾把事發片段放上網，即時被網民瘋傳，她翌日發帖補充，透露亞馬遜已中止了其他訂單，並且願意為已送遞的貨品退款，但無需把貨品退還。換言之，因為小姊妹的犯錯，她們反而免費獲得心儀的「聖誕禮物」。埃斯特爾指已送到的貨品總值約500美元，她不禁無奈驚歎：「看看這些孩子談了筆甚麼好生意」。

（Metro、紐約郵報）

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