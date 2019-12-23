情同家人！絕世好外傭用成個月人工買聖誕禮物　手錶手袋贈僱主

不少僱主與外傭無法磨合，嬲爆頻換新傭人，但人夾人緣，總有僱主遇到好姐姐！有香港僱主網上感動分享，稱情同家人的外傭今個聖誕竟花數千元買手袋和手錶，驚喜送給她及婆婆。不少網民驚訝好姐姐如此大手筆，認為樓主不應收禮，但更多人被感動，羨慕樓主的幸運，囑她要珍惜好姐姐，大讚「姐姐識得將心比心，好warm呀」，亦有人建議樓主可作回禮以作回報。

【愛心傭人】有網民近日於facebook 分享好人好事，大讚自己的外傭非常貼心，原來對方最近花數千元買名牌包及手錶，再驚喜送給樓主及婆婆，令她們非常感動。（fb群組「外傭僱主必看新聞訊息」圖片）

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一名開心僱主近日於facebook群組「外傭僱主必看新聞訊息」上載相片，表示近日與外傭姐姐逛街時，對方突稱要送聖誕禮物給她及其媽媽，樓主驚喜無比，推卻不果後選了2隻手錶及1個手袋，由外傭結帳，樓主坦言禮物價值幾乎等於外傭整個月的人工，算是最昂貴的禮物。

樓主續稱姐姐指送禮是想報答樓主對自己對其家人朋友的照顧，早前因沒向樓主送生日禮物甚感愧疚，所以今次送手錶等較有紀念性的禮物當作補償。而樓主則稱自己較看重互信及將心比心，坦言已把姐姐當成家人一樣，平日常聊天，曾實現姐姐想去露營的願望，帶姐姐歐遊齊齊去絕不會扣假扣薪更是旅費全包，姐姐妹妹來港就包埋食宿，和姐姐菲律賓家人也打成一片，雙方互為對方着想早超出僱傭關係。

【愛心傭人】樓主驚喜無比，最後選擇了2隻手錶及1個手袋，由外傭結帳，不過樓主指價值幾乎等於外傭整個月的人工，算是最昂貴的禮物。（fb群組「外傭僱主必看新聞訊息」圖片）

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有網民對於禮物金額大感詫異，認為外傭收入有限，樓主當刻即應拒收，以免姐姐破財，「就算老闆對人幾好，都唔使買咁貴」、「畀我真係唔好意思收」。但更多網民羨慕樓主找到一位好外傭，更能與她擁有深厚感情，「姐姐對僱主嘅心意真係好窩心」、「恭喜搵到個好姐姐」、「物輕情義重，最緊要佢有心就得」，亦有人建議樓主將至的近年封大利市當是回禮。

樓主後來再補充：「佢人工唔係大家想像中咁高，只係佢慳家，每個月都有1至2千蚊擺喺我度做儲蓄」，又指曾有人以更高薪挖角，姐姐也不願跳槽，整件事說的是心意和交情，人與人相處不用想得太複雜。

（fb群組「外傭僱主必看新聞訊息」）