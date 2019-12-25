掃地機械人離家出走掃街　台男嚇親即尋主人　網民協力助平安回家

自從有了懶人神器「掃地機械人」的出現，不需吹灰之力亦可打掃家中，非常方便。不過台灣有網民於facebook分享親身經歷，他指最近有晚在街上發現有部「掃地機械人」邊走邊吸塵，但附近無人，似是被遺棄。樓主見狀即暫時收留了它，更在帖文表示希望能尋回主人，結果引來不少網民笑爆，「離家出走了」、「領養代替購買啊」。這部掃地機在台南市平通里出現，里長稱市民非常關心這台離家出走的掃地機，現時已成功找到失主。

樓主指最近有晚在街上發現有部「掃地機械人」一邊走動一邊吸塵，但附近並無其他人，似乎是被遺棄。（fb群組「爆廢公社」圖片）

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該網民於fb群組「爆廢公社」上載相片及短片，表示於上周二（17日）晚在街上發現有部「掃地機械人」。片中可見，孤單的機械人在街上向前走動，完全無人理會，它更一邊走一邊掃街吸塵，畫面唏噓之餘，不禁令人想起被遺棄的流浪動物，於是決定暫時收留，直至有主人認領。

樓主續稱，見到掃地機械人時附近無人看管，估計它是「離家出走」，遂馬上用電話傳訊息，幫忙尋人以物歸原主。

樓主遂馬上用電話傳訊息，幫忙尋人以物歸原主。（fb群組「爆廢公社」圖片）

台男發現家居掃地機械人走失經過↓↓

不少網民紛紛留言討論，「一定是薪資談不攏、伙食又不好才會離家出走」、「這是一位想要打掃全世界有抱負的機器人」、「為什麼不用牽繩？做好居家防護也不會讓它跑出來啊」。又有人稱掃地機械人看起來似浪浪，「領養代替購買，請給浪浪一個家」，而且它看起來很親人，「一看就是走失的」。有網民笑稱這掃地機械人夠盡責，「機器人：只掃家裡太浪費我的才能了」。

這台掃地機械人出現於台南市平安通里，圖片被多個群組轉載，網民都非常擔心，希望幫忙找回主人。該里里長稱，掃地機離家出走後，很多人市民都留言及打電話去關心，幸好現時已找回失主。鄰居指出，失主在啟動掃地機後就去休息，沒想到1樓大門的門縫剛好夠掃地機穿出去，夠果被它走到馬路上，沒想到引起這麼大關注。

（fb群組「爆廢公社」）