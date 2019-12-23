日上皇明仁退休後首過生日　86歲重拾學者身份　與上皇后恩愛依然

日本上皇明仁於今年4月30日正式退位後，於當地時間23日終迎來86歲生日，亦是退位後的第一個生日。他與上皇后美智子當日特意在吹上仙洞御所後花園散步，過着寫意而幸福的退休生活。據宮內廳透露，上皇明仁現時重拾魚類學者的身份，並經常前往生物學研究所，撰寫鰕虎亞目魚類的新論文。他與美智子將於明年3月正式搬往位於東京都港區的高輪皇族邸居住。

日本上皇明仁於今年4月30日正式退位後，於當地時間23日終迎來86歲生日，亦是退位後的第一個生日。（宮內廳片段截圖）

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上皇明仁於1933年12月23日在皇居的御產殿出生，是裕仁天皇和香淳皇后的第五個孩子，同時是大正天皇的孫子。長大成人後，與平民正田美智子因網球結緣並互許終生。他們正式於1959年結婚，後育有2兒1女，包括浩宮德仁親王（現為天皇）、禮宮文仁親王（現為秋篠宮文仁親王）、紀宮清子內親王（現為黑田清子）。

於1989年1月7日，明仁父親裕仁天皇駕崩，享壽87歲，明仁於當日即位為第125代天皇。直至今年4月30日，他正式宣佈退位，並交由長子德仁接任，結束長達30年的在位任期。

明仁與上皇后美智子當日特意在吹上仙洞御所後花園散步，過着寫意而幸福的退休生活。（宮內廳片段截圖）

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本來是魚類學者的明仁，專門研究鰕虎亞目的分類學與系統發育學，在其生涯曾發表過32篇論文。退位至今，他又再重拾學者身份，除了御所，他每週2、3次亦會到生物學研究所，據宮內廳透露，他正在撰寫新一篇論文，相信會持續增加。

當地時間23日，明仁迎來了86歲生日，更與上皇后美智子一同在吹上仙洞御所後花園散步。他當年在位期間亦是人所皆知的愛妻號，2人感情非常和睦，直到現時他亦更珍惜與上皇后一起度過的時間。

據了解他們自退休後，2人會在早晨散步，並一起享用早餐，同時保持着輪流為對方讀書的習慣，或是觀看介紹日本各地美景的電視節目。而他們最近亦忙着明年3月搬遷到高輪皇族邸的事宜，2人正在執拾整理御所的物品。

明仁今年生日在皇居中接受日本皇室等人的祝福，包括晚上與德仁天皇、秋篠宮文仁親王一同享用晚餐。因為年事已高及已退位的關係，一部份的慶賀活動會在吹上仙洞御所舉行。

（宮內廳、朝日新聞）