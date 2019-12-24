不滿拒答應婚事　男子酒後棍棒打頭弒母　潛逃深山6日後自首

海南島東方市一名30歲符姓男子本月14日喝酒回家，因想起54歲母親拒絕答應他與女友的婚事而心生不忿，竟拿起棍棒和石頭追打母親，導致其頭部嚴重受傷，終不治身亡；符男事後慌忙離開現場，在深山中躲藏了6日，在多方壓力之下於上周五（20日）向警方自首。

警方表示，起初接獲通報指東河鎮亞要村一名54歲村婦被打身亡，經調查後發現死者的兒子符男有嫌疑，且作案後往深山潛逃；後來符男在警方通緝以及親友勸告下，上周五（20日）在親屬陪同下向警方自首。

符男供稱，原有一名懷有身孕的女友，對方表示如果二人要結婚的話，男家要給予2至3萬元禮金，然而他的母親卻拒絕，結果女友狠心墮胎分手；案發當晚符男喝酒回家後想起此事，加上母親一向為人霸道，經常強迫他按其想法做事，每次不願意即挨罵，因此覺得自己非常委屈，有苦說不出。

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符男說，憤恨不平的他於是開始打砸家中的電器用具，看到母親後更拿起棍棒和石頭追打對方，見母親被自己擊中頭部倒地不起後，便慌忙逃離現場，並在深山中潛逃約6日。

警方指，符男目前已被依法刑事拘留，案件正在進一步調查中，並呼籲大眾飲酒須適可而止，不要因為酗酒過度而做出不理智行為，一旦超越法律底線，便要接受法律懲罰。

網友紛紛形容此事是家庭悲劇，留言稱「兒子酒後殺母大逆不道應該譴責，可為什麼母親不把兒子的婚姻大事當回事？實在難以理解」、「他（符男）的錢大概都由母親在管，女方懷孕了不肯出錢，這家庭本身就有問題」、「我感覺，在家裏，或者雙方父母的大家庭裏，有錢才有發言權，沒錢就別說話」。