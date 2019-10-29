【倫常慘案】新加坡拳擊手口角後揮刀弒母　外婆逃走被亂拳打死

新加坡爆出一宗倫常慘案，一名男子涉嫌連環殺害母親及婆婆。新加坡一名22歲男拳擊手，疑在家中與母親爭執後發狂，揮刀斬死56歲的母親，再揮拳打死90歲的外婆。據悉，男子殺人後跑出家門，攔住他去路的人一一捱打，最後要多人合力才成功制服他。外媒透露，疑犯的父親是麻省理工學院博士，年僅33歲就英年早逝，任職教師的母親一手帶大兩名孩子。疑犯目前被控謀殺罪，但全案仍然在查。

22歲疑犯吳立恩涉謀殺罪被控，上庭時臉上有傷。(網上圖片）

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慘案發生於周日（27日），地點為新加坡聯邦道一棟大廈的單位，據悉22歲拳擊手吳立恩（Gabriel Lien Goh）在屋內與56歲母親李素梅（Lee Soh Mui）發生爭執，吳男盛怒下拿刀斬向母親。

吳男行兇時，90歲外婆和女印傭嚇得馬上逃出屋外，惟外婆被吳男攔下，疑被他亂拳打死。事發後，當地警方將事件列為謀殺案，兩名女性也在屋內斃命，有5、6名相信是死者及疑犯的親人來到單位樓下，但拒絕媒體採訪。

案發事正有一組人在樓下準備做法事，帶頭的乩童（靈媒）稱吳男長得眉清目秀，案發時穿着背心短褲，赤腳行走，但右手掌有血迹，突然用英語高喊「叫政府的人來跟我說話」，但他見人就打，之後他走離眾人約10米遠朝向巴士站，突然又轉身大叫，舉手作狀要打人。

做法事的人呼籲吳男冷靜，反被揮拳打中，連帶頭的乩童都被打中左顴骨。吳男情緒失控見人就打，至少打傷6名途人，因為他很強壯，要6人合力才成功制服他，他們再報警求助。

疑犯力氣很大，要6名途人合力才制服他。（網上圖片）

根據《中國報》報道，疑犯的父親是麻省理工學院的博士，曾任新加坡國立大學電腦科學系助理教授，可惜33歲英年早逝，遺下妻子李素梅和兩名兒子。認識他們一家近30年的舊相識稱，疑犯向來乖巧，死去的母親李素梅是一名中學教師。吳姓疑犯是新加坡義安理學院的泰拳副會長，身材高大，曾在社交媒體分享訓練照片。

22歲的吳男案發後涉謀殺被捕，昨早已被落案起訴，但全案仍然在查。他周一上特別法庭時鼻青臉腫，全程不發一言，但庭上提及案情時，他神情哀傷。目前，吳男只面對一項謀殺罪，指控他殺害母親。控方稱吳男需要時間完成其精神評估報告，他要接受精神病評估3星期，申請他繼續還柙樟宜監獄，法官批准申請，案件將於11月18日過堂。

（綜合）