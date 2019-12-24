林依晨結婚5周年微博曬幸福　「極簡晚餐」成網民焦點：米好少啊

「零負評女神」林依晨5年前與老公林于超結婚，去年宣布暫停工作專心做人，還甚至推掉「好幾棟大樓」的戲赴美陪尪兼休假。今（24日）是她結婚5週年的日子，一早她在社群發文，網友們看到照片紛紛關心起林依晨的食量，紛紛直呼：「吃太少了吧」。

林依晨一早在微博發文寫著：「Happy 5th anniversary honey...全世界最不可能傷害我的人，大概就是你了⋯謝謝你的包容與深愛，今後的日子，還請繼續多多指教！」，向結婚五年的老公道謝，並附上一張用餐照。

林依晨在微博曬結婚5周年「極簡晚餐」。（微博@林依晨Ariel）

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照片一出，許多網友紛紛關注林依晨的食量：「只有我注意主食飯量了嗎」、「嚇得我不敢吃早餐了」、「這米好少啊，果然女神吃的都少」、「我兩口的量。別人夾米粒我扒拉兩口」、「羨慕這樣的小幸福，最羨慕的還是你和姐夫的飯量」、「話說依晨吃的是藍色碗的飯嗎？你們飯都吃的好少哦」。

林依晨不時在IG分享生活點滴。（IG@linyichen.ariellin）

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