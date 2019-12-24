林志玲走樣？婚禮後一個月貼新相慶冬至　網民驚呼：怎麼變了樣？

45歲台灣第一名模林志玲，今年宣布下日本「放浪兄弟」成員AKIRA，上月化身最美新娘舉行世紀婚禮，從此成為幸福人妻，新婚夫婦不時在網上曬恩愛，令粉絲們大感欣慰。志玲姐姐日前度過首個人妻的冬至，特意帖出吃湯丸的照片與粉絲分享，雖然獲得滿滿祝福，惟亦有網民驚呼她「有點走樣」，直指乍看起來不像昔日的女神。

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「冬至快樂，大家都多吃一點，跟湯圓一起變圓圓。」林志玲日前趁冬至佳節和粉絲們分享吃湯圓照，微博和facebook各貼一張，照片中的她超近距離自拍，如常露出甜美笑容，妝後的她皮膚一如以往的好，眼睛一樣圓圓大大，引來粉絲瘋狂祝福。

有人大讚志玲姐姐美貌，「結婚後顏值再升級啊」、「是愛情滋潤了嗎？變得更漂亮了」，並祝願她早日懷上自己的小Baby。

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不過有網民卻認為相中的志玲姐姐令人覺得「怪怪的」，直言「怎麼你婚後變得不像你了？」、「滑過第一瞬間還真的沒認出」，有人認為照片中的她比平日更真實，又質疑是太近鏡頭造成錯覺。

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