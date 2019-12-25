重慶火鍋店限量「AJ波鞋鍋底」爭崩頭　籃球迷想試：有臭腳味？

天氣一涼就想打邊爐，不少人更是情迷重慶麻辣鍋，但如鍋內有「波鞋」，你還想吃嗎？有內地食客近日在微信朋友圈中分享在重慶吃的特色火鍋，引來網民大搜查，真身被搜出後被揭餐廳裝修亦極具型格，最特別是其每日限量的「AJ波鞋鍋底」，更是打卡必備，不少網民看到後都嘖嘖稱奇，大讚波鞋極神似，笑問會否「有臭腳味？」

重慶火鍋店的波鞋湯底，引來網民好奇。（微博圖片）

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有微博網民近日分享在一間火鍋店的食評，其中火鍋中的波鞋引來哄動，不少人大感新奇，急問波鞋真身是什麼，亦有不少籃球迷直指很想去試試。其後有網民開估，原來這是重慶一間由年輕人主理的火鍋店，有別老派火鍋店的裝潢，店主以潮牌和波鞋融入裝修之中，大受年輕食客歡迎。

最引人關注的「AJ波鞋鍋底」，為每日限量供應，那波鞋當然不是真波鞋，而是一整塊牛油，打開鍋爐後看着整隻「波鞋」慢慢融化，甚為有趣；其他食物亦很具特色，例如「槍與玫瑰辣牛肉」竟然整把槍上枱，同樣令食客驚喜。

不少網民都表示很想到場親身感受這波鞋鍋底的滋味，特別是不少籃球迷都想到場朝聖，有人笑言獲知是整隻波鞋都是牛油後有點嚇到，未吃到肚已感覺增磅，有人笑言波鞋做得太神似，令他看到螢幕都總覺得鍋底會有種臭腳的味道。