天降鮮魚擊中擋風玻璃　美國女子駕車遇奇事超驚險　兇手竟然係佢

飛來橫禍！美國一名女子駕車途中，突然被一條從天而降的魚擊中車頭擋風玻璃，所幸未有釀成交通意外，司機及乘客亦都沒有受傷。至於為何會飛來橫「魚」，原來是有雀鳥捉到魚之後不慎在空中「鬆口」所致。

沃爾絲頓（Rhesa Walston）分享自己開車的時候被魚擊中擋風玻璃的照片。（facebook「Rhesa Walston」圖片）

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來自美國北卡羅來納州沃爾絲頓（Rhesa Walston）於自己的facebook分享圖片，說自己於上周三（18日）在駕車回家的時候，被一條突然飛過來的鯰魚擊中擋風玻璃的右邊，而照片可見玻璃被魚打碎了一大片，不過未有將玻璃打穿，該條鯰魚與成年人的前臂差不多長。

沃爾絲頓指「那是我人生中其中一個慢動作場景，我看到那條魚而且我看到是牠（鳥）把魚擲下來」。由於事發突然，她沒有時間避開這條突如其來的魚，但仍然可以安全地將車停下來，並確認女兒沒有受傷。

意外發生之後，沃爾絲頓的車頭座位有大量玻璃碎，「我只記得要離開車廂，然後在想一定要找回那條魚，不然沒有人會信我」。最後她在附近就找回那一條魚，當她的丈夫和朋友前來幫忙之後，她就將魚放到車窗上拍照。

沃爾絲頓又說，她的丈夫曾經上網搜尋過去有沒有發生過類似的事，但只找到一宗差不多的新聞。沃爾絲頓即將把車拿去修理，而她將只需要支付保險墊底費的250美元（約1948港元）。

（Insider）