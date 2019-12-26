佛山男被妻家暴拳打腳踢　遭狠踢子孫根喊救命：嗰度命根嚟

床頭打架不一定床尾和！內地一名姓駱的男子報稱自己被妻子家暴，妻子稱駱男的岳母生日所以向他索取800元，但他說自己很窮只拿了300元出來，因此發生爭執。妻子狠起上來，一度用腳踢向駱男下體，駱男接受訪問時直斥妻子不合理，「嗰度命根嚟㗎！」不過，由於他有腳疾行動不便，使他難以反抗及求救。

被家暴的男子表示，自己曾經被妻子揪住衣領，幾乎無法呼吸。（網上短片截圖）

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事件發生於內地廣東佛山，駱男昨日向傳媒報料說自己被妻子家暴。駱男身穿染有血跡的白色襯衫接受訪問，他說事發時一度被妻子揪住衣領，令他難以呼吸，已經數次叫救命。妻子除了對他拳打腳踢又不准他動，「佢話『夠膽郁就踢死我』，我下體佢都夠膽踢」。說到這裏，他更肉緊地說：「你話你諗吓呀，嗰度命根嚟㗎麻！攞命㗎！」

駱男之後又說出自己的求救經過，當時他握住露台的扶手，但妻子不斷想將他拖回屋內，阻止他向屋外大叫，「我就死死揸住呢度係咁伸個頭出去嗌『救命呀救命呀幫我報警』」，最後才由聽到求救聲音的人幫他報警。

住在附近的居民表示，警察一年要上去十幾次他們的單位處理問題。（網上短片截圖）

報道指駱男與妻子結婚廿多年，2個女兒還在上學。駱男說，去年起就被妻子家暴，而且因為他腳有殘疾，所以無法反抗，他又懷疑妻子有外遇，「有幾次都係三更半夜出咗去，一查佢電話全部都係對方嘅電話」。雖然駱男曾經想過離婚，但因為千多元的起訴費太貴而只能放棄，他說是次事件後「百分百離婚，無得傾」，除非妻子搬離住所，否則他也會搬到其他地方住。

附近的居民就表示，駱男家中的確經常發生家暴事件，這次「喊了四、五次救命，之後就沒有聲音了」，又說他與妻子「吵和打都是正常的，有時可能是他打老婆，上次也被老婆打了，打到頭都流血了」。更有人指，警察要一年上門十多次處理他們的問題。

駱男的妻子現時還被扣押在派出所，有律師認為駱男妻子已經涉嫌觸犯虐待罪或者故意傷害罪。