男友撞見同住阿姨後失蹤　韓女驚揭真實關係太悲劇　結局超催淚

面對愛情和親情，你會如何取捨？韓國綜藝節目收到29歲女求助，指帶同小男友回家遇上同住單身的40多歲阿姨，男友嚇倒離開後失去聯絡，她後來街上驚見阿姨和男友在一起，崩潰離場，事後才知箇中曲折真相，最終阿姨犧牲自己成全她，整件事讓人不禁慨嘆人生如戲。

韓國綜藝節目出現比悲傷更悲傷的真實愛情故事，引來網民熱烈討論！ （KBS N YouTube片段截圖）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

韓國一個綜藝節目名叫《戀愛的干預》，收集觀眾的愛情故事後分析討論，並會「案件重組」把事件經過拍出來。近日出現了一個令人心痛的故事，投稿者是29歲的女生，她與40多歲未婚阿姨極好感情，兩人同住關係融洽。

女生後來和小自己6歲的男生拍拖，男友一天到訪其家遇上她的阿姨，原想介紹雙方認識，沒料男友表現驚惶後離去，並因此與她失去聯絡。女生四出尋找男友，在街頭竟見男友和阿姨在一起，崩潰的她傷心落淚，轉身跑走時被男友追到，才獲男友告之真相！

「你阿姨的男友其實是我的爸爸！」獲知這殘忍真相的女生不知所措，回家後也不懂和阿姨相處，更因而吵過架；最終阿姨選擇為了姨甥女退出這個複雜關係，向女生男友的父親提出分手。

節目把這個比悲傷還悲傷的愛情故事案件重現，即睇全過程！

+ 6 + 5 + 4

從片段中了解情況的主持人們同聲感嘆，大家都為這故事的結局感痛心，有主持認為找到深愛的另一半不易，其實阿姨不用分手，只要不結婚，阿姨和女生男友的父親戀愛誰也管不了，亦有主持認為倒不如移民了，到沒人認識的地方做自己就好。

不少人並不理解，為何阿姨和姨甥女的戀情不能並存，原來在韓國的法律上，訂明了六親以內不能結婚，假如阿姨嫁給男友，那即成了姨甥女男友的繼母，其姨甥女並不能嫁予阿姨的繼子，有關婚約法律上不被承認。

網民對這個悲情故事議論紛紛，不少人認為阿姨根本不用犧牲，安然過自己的日子就好了，年紀愈大遇真愛的機會愈少，反正一日不走到盡頭，姨甥女和男友能否走到結婚仍是未知數，亦有人坦言假如自己是姨甥女，以後都不知如何面對昔日超好感情的阿姨。

(東森新聞、fb「太咪瘋韓國」)