力數客人5大惡行　空姐教搭飛機必拿毛毯鋪座墊　驚爆原因超噁心

做空姐表面看似風光，但當中的辛酸只有自己知。台灣綜藝節目早前邀請幾位空姐大談工作經歷，意外爆出一個超噁心內幕，並透露自己上飛機的第一件事，就是會把毛毯鋪在椅墊上，令現場嘉賓嘩然。

空姐Ponyo透露自己上飛機的第一件事，就是會把毛毯鋪在椅墊上。（《麻辣天后傳》節目截圖）

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台灣綜藝節目《麻辣天后傳》聖誕節當天播出最新一集，邀請了4位空姐分享機上工作經驗，包括5大客人惡行。台灣女星楊皓如亦獲邀作嘉賓，她指出有次帶着女兒搭飛機，當時警示燈亮起準備要降落時，女兒卻突然想大便，她只好解開安全帶抱着女兒衝去廁所，但中途被服務員阻止，但女兒真的快忍不住了，最後才被獲准進廁所。

在旁的空姐則表示該情況很常見，不只是小孩，連大人都會發生，但她解釋如果客人在準備降落時去廁所而受傷，「我們沒辦法負責任」，因廁所內並無安全帶，「寧願拉在椅子上，也絕對不讓他們上廁所」。

她還爆出常常在打掃時會發現座墊濕掉或有排泄物在上面，因此自己搭飛機時，第一件事會把毛毯鋪在椅墊上，因毛毯跟頭墊會定期清洗更換，但座墊就只會在有人尿在上面或大便在上面，明顯看到有污迹才會更換。

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