AV天王加藤鷹近況曝光　「金手指」變爛　網民嚇親：中毒不淺啊！

有「金手指」稱號的日本前男優加藤鷹，於日本AV界有舉足輕重的份量，他於2013年正式宣佈退休，不少粉絲亦大嘆可惜，更直言不捨這位性啟蒙老師。雖然如此，現年60歲的加藤鷹至今在媒體的曝光率仍非常高，不時應邀出席節目及活動。最近他於微博上載相片，表示「金手指」風光不再，相片震驚不少網民。

加藤鷹昔日以強勁又了得的手技於日本AV界大響名堂，在其生涯當中曾與8000位女優交戰，拍攝作品更高逾 1.5萬部。（微博圖片）

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60歲的加藤鷹自數年前退隱AV界後，不時於微博分享近況，並與粉絲交流。他於聖誕節晚上（25日）上載一張相片，令網民紛紛嚇倒，相中可見他的「金手指」風光不再，不只指甲變灰，連手指頭亦變紅腫及甩皮。就連加藤鷹本人亦自嘲：「經過洗滌，金手指，破爛不堪。」

網民紛紛留言表示震驚，更擔心他患有灰甲，「那玩意有毒啊」、「代表了加藤老師的輝煌戰績」、「師父辛苦啦」、「看起來很痛，請保重金手指」、「是工傷吧」、「中毒不淺啊大師」。

相中可見他的「金手指」竟然風光不再，指甲不只變灰，連手指頭亦變紅腫及甩皮。就連加藤鷹本人亦自嘲：「經過洗滌，金手指，破爛不堪。」（微博圖片）

加藤鷹昔日以強勁又了得的手技於日本AV界大響名堂，在其生涯當中曾與8000位女優交戰，拍攝作品更高逾 1.5萬部。

戰績輝煌的加藤鷹其實一開始沒想過要當男優，只是一次機緣巧合之下，本來在片場當攝影助理的他突然要取代臨時「放飛機」的男優，在監督拜託下答應幫忙拍3部片，結果技術一流的他自此成名，無數的片約接連而至，最終正式出道成為男優，更成為有「金手指」之稱的AV天王。

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自他於2013年退休後，不久後即開設微博帳戶，持續與粉絲分享近況，當中不乏AV界聚會，以及電視節目錄影等，就連廣告拍攝工作紛至，在媒體的曝光率仍非常高。鏡頭背後的加藤鷹雖然年事漸高，但他仍未婚，並與女友保持低調關係，於豪宅同居。

（微博）