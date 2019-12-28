【千祈唔好得罪...】聖誕節全家外出屋企就火燭　兇手竟然係佢？

聖誕節本應是普天同慶的日子，不過英國埃塞克斯（Essex）一家庭就因外出慶祝而獨留寵物龜在家釀成意外。當晚孤單的烏龜在家中亂爬，結果一不小心就把加熱燈踢倒並掉在床上引發大火，幸好有鄰居及時發現並通知消防員前來灌救，烏龜亦同時獲救，但牠一臉不爽的樣子令網民紛紛笑爆，「牠很生氣啊」、「主人得罪寵物沒好下場」。

消防員調查起火原因，終證實這隻烏龜是兇手。原來當時牠被獨留在家後即周圍爬，詎料踢倒了加熱燈在床上，最終燒着床單而引致火警。（fb專頁「Essex County Fire and Rescue Service」圖片）

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埃塞克斯消防局最近在facebook專頁上載相片，表示位於大鄧莫鎮（Great Dunmow）的一座民居在聖誕節當晚（25日）突然起火，鄰居發現單位冒出濃煙於是報警。消防員趕到現場立即撲滅火勢，卻發現其實並無任何人在家中，反而救出了一隻45歲的烏龜。

位於大鄧莫鎮（Great Dunmow）的一座民居在聖誕節當晚（25日）突然起火，鄰居發現冒出濃煙於是報警。（示意圖，資料圖片）

消防員事後調查起火原因，終證實這隻烏龜是「縱火兇手」。原來被獨留在家的牠趁家人離開後便周圍爬，詎料把加熱燈踼倒在床上，最終燒着床單引致火警。牠獲救時更向人類露出不爽的樣子，連「救命恩人」消防員亦笑稱：「牠真的很憤怒啊。」

帖文內容更開玩笑，稱烏龜最後亦能過着快樂的聖誕，不過網民卻笑言主人竟斗膽於佳節把「龜大哥」獨留在家，難怪牠要報復了，「牠好像通緝犯被捕時的樣子」、「這隻烏龜深不可測」、「是人扮的，我就知道了」、「千萬不要得罪自己的寵物啊」。

（fb專頁「Essex County Fire and Rescue Service」）

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