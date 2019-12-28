德國藝術酒店「迷幻地毯」齋睇相都作嘔　台網友：瞬間腦壓上升

到外地旅遊時，許多人都很重視住宿品質，不過台灣一名男網友在臉書「爆廢公社二館」分享一張照片，只見飯店走廊的地毯印著彎彎曲曲的線條，讓原PO直呼「這地毯真的有夠煩」，照片曝光後，瞬間笑翻萬名網友。

網友一致表示眼花撩亂😵

「看了心很煩欸……」、「看得我頭昏眼花@@」、「看了頭好暈」、「不舒服，頭會痛」、「看了有點暴躁」、「瞬間腦壓上升」、「這誰設計的！會傷害頭腦和視神經！」。（點圖放大瀏覽）↓↓↓

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更多網友留言

「催吐地毯」、「我怕我會吐」、「光看就想吐了」、「剛剛吐了」、「這走起來會想吐😰」、「已吐，大概三天都走不出去」。

相信大家看到這張照片，都會產生上述症狀，難怪有網友開玩笑說，很想把線拉直！「好想把它拉平」、「那個誰來把它拉平一下」、「我有強迫症，我想弄平它」、「快把線給我拉直」、「好想把線全部拉直」、「想吐！而且好暈，好想把線拉直」。

也有網友表示，會這樣設計是不是怕有人在走廊上奔跑啊！「避免小孩跑來跑去？」、「讓小孩不敢在走廊奔跑的設計😂」、「一個只想讓你慢慢走的概念」、「讓人不要在走道奔跑吧」、「高招～這樣就不會在走廊奔跑了！」、「這種設計能有效讓人不敢在上面奔跑」。

想必大家一定很好奇這是哪間飯店吧？據了解，是德國科隆的歐若拉藝術酒店（EuroNova arthotel）～不過其實這張照片先前就已在美國論壇Reddit瘋傳，沒想到這次又掀起台灣網友討論！

點圖看看更多該藝術酒店的前衛設計↓↓↓

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】