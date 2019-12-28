BB飲奶嗆到口鼻溢出　台護理員竟先影相加埋對白放IG　遭火速解僱

嬰兒嗆奶可大可小，嚴重的話可致窒息死亡。台灣台南一間月子中心的職員近日餵奶時把嬰兒嗆得口鼻溢奶，但她第一反應竟然不是查看嬰兒狀況，而是拿手機拍照上傳到社交平台，更語帶嘲弄地配上對白：「阿姨…救…救…命。」事件引起網民眾怒，涉事月子中心昨發聲明「痛斥」其行為，強調已要求該員工離職；台南當局也介入調查事件。

台南一間月子中心的護理員近日被揭發在照顧嬰兒時，未優先處理嗆奶的嬰兒，反而是拍照發IG動態。（fb專頁「靠北護理師」圖片）

涉事護理人員任職於台南「倚鹿晨曦」月子中心。事件於周二（24日）經網民匿名投稿到facebook專頁「靠北護理師」而曝光，據專頁上傳的Instagram截圖所見，嬰兒疑因嗆奶以致滿臉奶水，狀似異常痛苦，嘴角和鼻孔都有奶溢出。該員工不但立即拍照和上傳相片，甚至加上設計對白「阿姨…救…救…命」，毫無危機意識。

專頁管理員更稱，投稿人原本要求刪除帖文，但鑑於相關做法極危險，可能導致吸入性肺炎，過去也有嬰兒因此接受心肺復蘇搶救，「真的覺得這件事情很母湯（不行）」，故堅持公開照片。

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帖文一出，網民紛紛怒斥涉事員工「沒水準、沒同理心」，月子中心昨發表聲明，對事件表示難過和抱歉，院方不認同並痛斥該等行為。涉事員工曾被停職接受調查，後來院方證明「其拍照及後續改圖行為」屬實，現已要求對方離職。

台南市社會局家防中心表示，事後已派社工及警員了解嬰兒情況，一旦查證屬實，將依法對涉事護理員罰款6萬至60萬台幣（約1.6萬至16萬元）。衛生局亦回應稱，已督促相關機構加強員工在職教育，尤其在嬰兒照護方面，護理員應審慎對待工作。

（綜合）