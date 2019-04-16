餵奶手震沮喪唔放棄　英母無懼柏金遜症育兩子女　籲關注年輕患者

柏金遜症給人的印象是老年人常見的病，普遍較少年輕患者。不過近日英國廣播公司BBC訪問了一位年輕母親，她在29歲時被診斷出患有柏金遜症，幸得丈夫的支持下，誕下2個小孩，經過許多難關，如克服在手震下餵奶等，共同面對病魔。她希望以自身為例子，鼓勵病友勇敢面對，籲大眾關注年輕患者。

35歲的艾莉（Ellie Finch Hulme）是兩孩之母，同時亦是柏金遜症患者。（Twitter「elliejfinch」圖片）

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據BBC報道，現年35歲的艾莉（Ellie Finch Hulme），在2012年首次出現病徵，她在接受半程馬拉松訓練時，突然感到左手尾指顫抖，然後跑步時左腳亦開始出現震顫。

醫生起初懷疑她患上原發性顫抖症（Essential Tremor），惟艾莉不相信，在轉輾之下，一位神經科醫生讓她做了一系列的掃描和測試，於2013年8月被診斷出患有柏金遜症。

艾莉（Ellie Finch Hulme）和丈夫湯姆（Tom）在2014年3月結婚。（Twitter「elliejfinch」圖片）

艾莉憶述，當時花了很多長時間才接受到，「但最心痛是跟家人坦誠」，其後艾莉未有因患病而阻止自己過想要過的生活，她隨即在2014年3月與丈夫湯姆（Tom）結婚，更在蜜月旅行中「造人」成功，表示不會因病情而放棄組織家庭。

由於大多柏金遜症患者通常是60歲以上的老年人，在患病期間懷孕的例子非常罕有，因此艾莉決定轉食對胎兒無害的藥物，同時減少藥量，惟仍然焦慮副作用，「我非常擔心，因為根本不知道這些藥物會對胎兒造成什麼影響。」

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艾莉在2015年1月，幸運地平安誕下了長子查理（Charlie）。為了減低由母乳傳藥物的風險，她忍痛放棄母乳餵哺，又遇上餵奶時左手會震的問題，甚至連抱起兒子也有困難，特別在公共場所時更不易，令她十分沮喪。

多得丈夫在旁的支持，艾莉漸漸恢復自信，在2016年11月誕下次女蘇菲（Sophie）。雖然負擔又重了，但她仍樂觀面對，「我盡力不讓柏金遜影響我和小孩一起活動」。曾偶爾當義工時，在把東西包起來時手震，被對方誤會第一次工作所以緊張，她便會向對方坦承病情。

艾莉指出，柏金遜症令人沮喪的是震顫，以及一些未知的症狀，「我的手常常會僵硬，藥效退時手臂會無法舉起，完全僵硬。更有一些人們沒有意識到的症狀，如疼痛和痙攣。」

現年4歲的長子已開始懂事，艾莉明白終有天兒子會知道，惟希望能夠理解她的決定以及兩夫婦做出的選擇，「我不想成為他們的負擔」，雖然可能某天仍然要他們照顧。

艾莉平日會做大量運動，與患同樣病的年輕病友保持聯絡，避免與他人比較，皆因每人的病情都有所不同。她形容患柏金遜症不等於死刑，勉勵病友充實地過自己想要的生活。

（英國廣播公司BBC）

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