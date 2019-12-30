幫阿媽廚房大掃除驚見「透明藍袋」　執到寶台灣女：差點當垃圾

老人家時常把貴重財物藏在家中某一角落，但一轉身就忘記了它們的存在，台灣有網民近日於facebook上載相片，表示臨近新年替年老媽媽打掃廚房，突然發現有包透明帶藍色的袋子，拿上手仔細看才發現原來是媽媽以前藏在廚房的「私已錢」，樓主即表示幸好及時發現，「不然就給垃圾車載走了」。

台灣有網民近日於facebook上載相片，表示最近趁新年前替年老的媽媽打掃廚房，突然發現有包透明帶藍色的袋子，拿上手仔細看即驚見原來是媽媽以前藏在廚房的「私已錢」。（fb群組「爆怨公社」圖片）

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這名乖女網民於fb群組「爆怨公社」分享相片，稱近日替81歲的媽媽清潔廚房，打掃時發現有一個透明又呈淺藍色的膠袋，於是拿起來看，才驚覺是媽媽以前偷偷藏在廚房的「私已錢」。

相中可見，膠袋內有數張紙幣，總值約9000台幣（約2330港元）。樓主解釋事隔年久，相信連媽媽本人亦忘記了這筆錢，幸好她及時發現，否則已當垃圾處理了。她又鄭重提醒其他網民：「幫老人家整理房子一定要看清楚。」

相中可見，膠袋內裝起了數張紙幣，約總值9000台幣（約2330港元）。（fb群組「爆怨公社」圖片）

帖文引起不少網民討論，不少人笑言「版主真聰明，用這種方式鼓鼓年輕人多多幫老人家打掃」、「自從發布這篇後，做子女的會爭相為母親打掃廚房」。有網民稱老人家記性差，常常忘東忘西，在家也隨時能尋寶，「老人家都到處藏，藏到都忘記了」、「一定要一個一個翻。不管枕頭棉被裡。整理過老人房間，差點把黃金丟掉」、「私房錢要收好，老人家大掃除很容易什麼都丟掉的」。

（fb群組「爆怨公社」）

（01製圖）

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