【生活百科】堅硬木材點上螺絲？　裝修佬介紹呢款鑽咀輕鬆搞掂

文：裝修佬 上集分享完電鑽，今次就和大家介紹一下木工鑽咀吧。

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木工鑽咀顧名思義是給木工師傅用作開洞。從外觀來說，它的頂部有個尖銳定位器，方便進行木工時有準確的定位。然後就是它左右兩邊會有鋒利的刀鋒，所以它又稱為三尖鑽咀。

而它的螺旋紋全都是較為鋒利的，因為木材鑽洞是透過切割的原理，平鑽將木屑抽出，所以當鑽洞時抽出木屑，木屑會藏於鑽咀坑位內，當抽出鑽咀後，就不會有大量木屑於鑽洞內。

木工鑽咀不止用來鑽洞，還可在上螺絲前用來做準確定位。（裝修佬短片截圖）

當要於平滑，硬淨的膠板面上扭螺絲時，是較難扭入螺絲的，如果在這個時間換上木工鑽咀，首先在膠面板上鑽一個洞，之後再扭入螺絲就會變得容易。

而如果是在實木表面扭入螺絲，大家都需使用木工鑽咀於表面鑽出導孔，再扭入螺絲。這個做法沒那麼容易迫爆實木，而且螺絲會跟隨著導孔鑽入實木，就不會有歪歪斜斜的情況出現。

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