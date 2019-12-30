日本精品網店推貓毛巾　激似抱起主子身體變長　網民：全部都要！

日本知名精品網店Felissimo不時推出造型搞怪又吸睛的商品，最近「Felissimo貓部」推出貓造型毛巾，共有6款不同毛色的主子，非常可愛。設計者霜田有沙是參考不少奴才抱起主子時，牠們以後腿站立時模樣所設計而成，於是就想到用毛巾扮成猶如被拉長的身體，獲不少網民大讚有創意，更高呼全都要，「買晒佢哋呀」。

最近「Felissimo貓部」推出貓造型毛巾，一共6款不同毛色的主子，非常可愛。 （Felissimo貓部官網圖片）

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「Felissimo貓部」的精品全部以可愛喵星人做主題，今次新推出的毛巾亦不讓貓奴失望，特意找來插畫師霜田有沙畫出6款不同毛色的萌爆貓貓，包括茶色虎斑、八分、雉虎斑、黑貓、鯖虎斑及玳瑁貓。

毛巾的肉球部份多了顆暗扣，方便用家掛起來，更可完整呈現主子被抱起時的姿勢。 （Felissimo貓部官網圖片）

毛巾的造型非常特別，是模仿主子被抱起時以後腿站立的模樣，牠們毛茸茸的身體從正面看上去就像被拉長一樣，約長39厘米的毛巾正好可以重現主子的動作。而毛巾的肉球部份除了可愛，亦暗藏心思，特意造了顆暗扣，方便用家掛起來，更可完美呈現主子被抱起時的姿勢。

一齊睇吓貓貓毛巾細節位↓↓

+ 6 + 5 + 4

貓咪毛巾以棉質材料製成，除了可抹手，用作抹臉亦非常合適。有網民笑言，以貓毛巾抹面時，動作猶如平常在「吸貓」一樣，爆笑程度十足。他們又大讚毛巾的造型特別，對貓奴來說是必不可少的收藏，「好想要呀」、「點解可以咁得意」、「求團購」、「我全部都要」。

+ 4 + 3 + 2

據官網資料顯示，毛巾售價為2523日圓（約180港元），買家不能選擇款式，但店方每個月的所有訂單均以同款出貨，直到下個月才轉另一款，如此類推，貓奴仍可等待心儀款式發售才入手。

而店方亦與當地的流浪貓救援組織合作，每售出一條毛巾，他們即會捐款69日圓（約5港元）以幫助有需要的貓咪。

（Felissimo貓部）