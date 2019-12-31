呢份禮物好危險！美國12歲仔拆完即玩　唔小心燒咗屋企個花園

每逢聖誕，小朋友最期待就是收到禮物的一刻，不過美國一名12歲男童卻因太興奮，急着試用禮物而釀成火警，幾乎把家中的花園燒掉。他的媽媽於拆禮物日無奈發文，稱這年聖誕勁難忘，因家人不是忙着開派對，而是忙於在家中的花園救火。

美國一名男童聖誕節試用禮物時，竟意外燒着花園草坪。（fb「 Nissa-Lynn Parson」圖片）

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居於美國德州的帕森（Nissa-Lynn Parson）於拆禮物日在個人facebook發文分享難忘聖誕經歷。她說，12歲的兒子Cayden對科學非常感興趣，常常閱讀相關書籍，今年要求她送一塊放大鏡作為禮物。廿四孝媽媽帕森遂滿足兒子的好學精神，送他放大鏡作為禮物。

起初帕森和丈夫都以為Cayden會使用放大鏡作為閱讀工具，沒料他卻想用作科學實驗。一收到禮物便與兩名弟弟到花園，實測能否以陽光及放大鏡生火點燃紙張，後來帕森得知兒子們在報紙上燃了幾個洞，認為情況在控制以內便容許他們繼續「實驗」，沒料兒子後來突然求救，稱花園的角落已着火。

帕森和丈夫走到花園查看，驚見整個草坪已被燒到焦黑，「連聖誕燈飾也熔掉」。夫婦趕緊以水桶及灑水器救火，又拿出毯子阻止火勢蔓延，最終成功救熄火種，沒有波及屋內及鄰居的家。她說，起火並非兒子刻意用放大鏡向着草坪所致，而是有風吹起了仍有餘燼的報紙，意外燒着野草。

事後帕森表示，事件完全是一場意外，回想時也笑言：「真的是令人難忘的畫面，一群穿着聖誕睡衣的人，跑來跑去試圖撲滅花園的火！」她說，與其認為這次經歷是場悲劇，不如將其當作值得記住的事，「2019年聖誕節，草坪著火了」。她又指Cayden現時也很驚訝他的放大鏡能造成如此大的影響，更開玩笑提醒其他家長不要買放大鏡作為孩子的禮物。

（綜合）

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