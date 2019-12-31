【網購中伏】日網民Amazon訂「狼毛外套」　收貨驚變「龍貓」

網上購物容易遇到陷阱，即使是跨國網站Amazon都可能會出現貨不對辦的情況。有日本網民近日在Twitter分享一次網購中伏經歷，他在日本Amazon訂購了一件狼毛外套，暖笠笠之餘又有幾分野性，但當收到實物後，「野狼」瞬間變成可愛的「龍貓」，令網民瞬間爆笑。

【理想與現實】日本網民在Amazon訂購了一件暖笠笠又帶有幾分野性的狼毛外套。（Amazon圖片）

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Twitter網民「Mosco1123」日前分享兩張照片，從Amazon網頁上的產品照片可見，外套上的帽子可以大得遮蓋雙眼，頭頂有對狼耳，而且整件也是厚毛設計，感覺很溫暖。但樓主收到的貨品，卻是一件薄身銀灰色外套，頭頂則變成一對圓圓的耳朵，連他自己都笑言「當我訂購狼外套時，龍貓來了」。

帖文引來逾4萬個網民讚好，有人驚呼實物真的差太遠了，又指「現實是殘酷的」，但亦有網民認為賣家涉嫌欺詐，「根本就是另一件外套呢！」，並着樓主向Amazon投訴。

（綜合）

同場加映：【網購中伏實錄】（01製圖）

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