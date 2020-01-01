坐相親對象車出意外慘被截肢　醉駕男唔認帳：嫁我才付醫藥費

現在不少男女都會透過相親認識異性，不過一名女子就因和男方相親後，男方醉駕發生車禍，導致女子右腿被截肢，更慘的是男子不願承擔責任，更揚言若女方願意嫁給他，才願意付醫藥費，否則將透過法律途徑解決。

張男駛至一個馬路交叉口時，突然撞上了路中間的護欄，當時汽車180度翻側，損毀嚴重。（網上圖片）

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28歲的小馬來自安徽渦陽，因為年齡不小了，最近一年，很多人給她介紹對象。10月12日晚上，馬女的朋友邀請她一起吃飯，說是要給她介紹對象。朋友介紹的男孩叫小張，但只看了一眼，馬女已認為和對方沒有機會發展。不過出於禮貌，馬女還是和朋友、張男在餐廳喝了幾瓶啤酒，之後又到旁邊酒吧坐了一會，其間張男又喝了點紅酒。

本來馬女想自行騎電動車回家，但在場的人都希望馬女再坐一會，張男還把馬女的車鑰匙拔走了，馬女只好留在現場。之後，張男開車送她回家，想不到就發生意外，張男駛至一個馬路交叉口時，突然撞上了路中間的護欄，當時汽車180度翻側，損毀嚴重。

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馬女稱：「當時就是感覺到車翻了，腿疼，然後就沒有了知覺」想不到醒來之後，發現自己的右腿已經被截肢，左腿亦出現骨折，並反覆感染，已進行兩次手術，令馬女一家負債四、五萬元人民幣（約4.5萬至5.6萬港元）。

事故後，張男被錄得血液中的酒精含量達到每一百毫升148.8毫克，涉醉酒駕駛機動車。不過他沒有承擔責任，也不願意為馬女支付醫藥費。記者聯絡了張男，他承認沒有支付馬女第二次治療的醫藥費，「希望小馬出個諒解書，不出諒解書，我肯定要坐牢的啊。律師說有了她的諒解書，我可以辦個取保候審，然後民事方面再調解。」

馬女稱「當時就是感覺到車翻了，腿疼，然後就沒有了知覺」，想不到醒來之後，發現自己的右腿已經被截肢了。（網上圖片）

張男又向馬女提出，希望她能嫁給他，由他來負責照顧她今後的生活，張男解釋，「我爸的意思就是如果我娶了她，我們會把她當成一家人。治療費該出的我們會出，如果她要是走法律程序，那她這個治療費，我們沒有義務去墊付。」不過，馬女根本對張男沒感情，不想委曲求全跟他結婚。此案已交渦陽交警調查，小馬整日愁容滿面，坦言不敢想像未來的生活。

（綜合）