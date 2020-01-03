【父母注意】推BB車稱「跟媽媽走」　拐子婆當街擄幼女：想自己養

上海一名王姓女子上月17日打算與家人坐火車返回江蘇，在車站出入口附近休息期間，一名推着嬰兒車的中年女子突然快速走近，將王女的2歲女兒抱起放進嬰兒車內，王女見狀立即上前攔阻，並在途人協助下救回愛女。

王女表示，該名拐子婆看到了她的女兒獨自站著，竟突然出手抱起就跑，還訛稱「跟媽媽走」；王女立即將其拉住，同時大聲質問：「抱我孩子幹嘛？」旁邊途人見狀亦出手幫忙。

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涉案的拐子婆姓陳，她其後被警方扣查，供稱在江蘇無錫打工，事發前數日才到上海，因為自己一直想生孩子卻未能懷孕，看到王女的女兒聰明又可愛，於是想將她抱回家撫養。陳女因涉嫌拐騙兒童現已遭刑事拘留，警方將安排她接受精神鑑定。

網友均認為事件太可怕，「看到可愛想自己養？這話太荒謬，那麼大的人了，我看別人有錢，就可以偷別人的錢嗎？這點邏輯不知道嗎？」、「你自己生不了，但也不能這樣子去索取呀？小孩子是一個家的希望，你把別人希望都奪了還是人嗎？」、「這就是人販子，不要聽她解釋」。

陳蓮香惡名昭著

兒童被拐走時有所聞，在內地最惡名昭著的拐子婆名叫陳蓮香，她曾在2009年至2010年間拐走逾46名兒童，還涉嫌害死了2名孩子，被公安部列為A級通緝犯，2010年10月在廣西落網。她向警方供稱拐賣孩子是因為「錢來得快又比較簡單」，且不認為自己犯法，「不就是一個小孩嗎？他們可以再生唄！」。

陳蓮香又謂會以健康的孩子為主要目標，因為「質量好才能賣個好價錢」；而其拐帶兒童的手段是「好哄的就騙，機靈的就搶，實在不聽話的就打暈帶走，只要大人不注意，一般都能得手」。警方問她在拐賣過程中為何要殺害孩子，她竟答道：「那孩子哭聲太大，差點把人招來，我那個同夥怕惹事就把孩子丟河裏了，這是他幹的，不是我幹的」，最終陳蓮香被判入獄10年零一個月。