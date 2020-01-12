【思考人生】網民求教成長方法　呂秋遠：我必須告訴你一個秘密…

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不要怕犯錯應多作嘗試

這位朋友你好，其實我必須告訴你一個秘密，幾乎所有現在「看起來」很厲害的人，在很厲害的時候問他到底怎麼成功的，他自己也說不出所以然來。如果他能講出一套非常厲害的說法，肯定是事後才想出來的。在他很辛苦的時候，如果問他如何能走過這些過程，他只會叫你走開啦，哪有什麼固定的方法讓自己成長？

不然就是這麼回答你：多一點挫折、多失敗幾次，應該就可以了。

成長大部分都是被迫的，有頭髮沒人要禿頭。進了社會以後，多犯錯幾次、多被電幾次，你就會慢慢金光閃閃。不過前提就是，你得從錯誤中學習，犯了錯沒關係，可以調整就好。如果你不願意從教訓當中得到一些啟發，知道自己以後怎麼改變，那就會停留在原地，沒有什麼成長的可能性。

所以，我要鼓勵你犯錯嗎？不是。我是鼓勵你嘗試。而不要怕犯錯。但是要在嘗試之前，先問問自己，這個決定是不是善良的。如果是，那就去做，即使失敗，也會讓自己有些微的成長。

呂秋遠認為成功沒有秘方，只要在犯錯後懂得反省改進，便可令自己有所成長。（GettyImages／視覺中國）

憑著感性與良知去做決定

那麼，在做選擇的時候，應該要問自己什麼？應該要提醒自己什麼？

我是這麼認為的：大事憑感性，小事憑理性。

人生中的大事，如果要算計，是算不過天的。如果當下做決定的時候，你的善良告訴你，這麼做是對的，那就去做。反正你做了任何決定，都會有人不喜歡、也會有人罵你、討厭你，你只要憑著感性與良知，覺得這是對的，那就去做，不用想這麼多。只有小事，你才有辦法去計算利弊得失，雖然我覺得這些算計同樣算不過老天爺就是了，但是起碼理性決策在這裡可以稍微起一些作用，畢竟變數比較少。就像是結婚，理性計算完以後，沒人會想做這件事的，但是驅使一般人結婚，大概都是感性居多。即使後來離婚，其實那也就是人生的一段過程，放過對方的原因，不見得是因為理性算計以後的錢，而是因為想要放過自己，這是同樣的道理。

呂秋遠建議面對人生大事，不用想太多，憑感性及良知去做決定便足夠。（GettyImages／視覺中國）

或者說，其實回答你的問題，從理性上來說，是一件沒意義的事。但是從感性上來說，我會覺得這對你來說，應該是很重要的問題。我每天從事的工作，有一部份都是無償的希望可以讓某些素未謀面的人好過一些，之所以還可以堅持下去，就是因為我希望不開心的人少一點，當然包括我自己。從很多人詢問我的問題中，我也不斷在檢視我自己的盲點與不足的地方。而當我的回應可以讓他好過一些時，我自己也覺得有進步了一些。

況且，好多人記得我的生日，這就是我最大的報酬。

要善良、要堅強，你會更好的。

（文章標題由《香港01》編輯所擬。文章純屬作者意見，不代表《香港01》立場。）