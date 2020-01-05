拍拖7年輕熟女想生仔　怨男友無諗結婚　呂秋遠：結咗都好快離婚

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不要為結婚而結婚

嗨，妹子，你在煩惱什麼啊！趕著結婚就是趕著離婚，這句話你沒聽過嗎？

我其實不太能理解你的邏輯，也就是說，你想要結婚的目的，竟然只是因為「不想太高齡才生小孩」。我不會對於你「想結婚」這種想像有什麼殘酷的批判，可是，生小孩跟結婚兩件事，是完全不相關的，你是不是誤會了什麼？為了生小孩而結婚？欸，不是做愛才會生小孩嗎？什麼時候變成結婚就會生小孩，或是結婚才可以生小孩？

婚姻，就是一份契約而已，兩個人因為相愛，所以決定在許多的約束下，一起生活、成長。可是，如果沒有婚姻，能不能相愛、生活、成長？可以。只是彼此之間沒有法律上的保障而已。你現在的狀況已經演變成，為結婚而結婚，連婚姻是什麼都不知道，最可憐的是你男友，他明明對於婚姻還沒有任何想像的樣貌，卻要被迫接受你哀怨的相處，這樣就算結婚，你覺得他會開心嗎？結婚以後，那又怎樣？你是要滿足你媽那群三姑六婆的期待，還是讓你的同學羨慕你已經結婚了（靠北，其實你同學根本不羨慕好嗎？）

呂秋遠勸讀者不要急着結婚，否則離婚機率很高，圖為韓星宋仲基與宋慧喬，兩人婚姻只維持了一年零八個月。（GettyImages／視覺中國）

不要為滿足他人期望而結婚

結婚，究竟有什麼好羨慕與期待的？都二十一世紀了，你還活在光緒年間嗎？請你認真的回答我，你想要這段婚姻究竟是為了什麼？

你願不願意承認，其實你想結婚，你之所以恐慌，就只是因為你無法滿足別人的期望、想要回應別人的想法？你想要把自己的婚戒拿出來，blingbling的閃閃發亮，然後炫耀自己有婚姻很幸福？吼！有錢才幸福好嗎？你聽過靠「發大財」當選市長，你有聽過靠「結好婚」當選市長的嗎？（其實也有啦，花蓮縣長就是了）

你根本就想要壓個結婚時間、你根本就恨不得現在結婚最好、你根本就覺得女人的唯一歸宿就是婚姻，這沒有不好，反正是你的個人選擇。可是，你男友呢？你覺得「絲蘿非獨生，願託喬木」，你有問過喬木的想法嗎？還有，難道你沒有婚姻，就沒有值得參加同學會的理由嗎？

呂秋遠認為懂得與自己相處的人才適合走進婚姻。（GettyImages／視覺中國）

先照顧好自己才去考慮結婚

其實我不擔心你沒有結婚對象，畢竟認為女人的歸宿就是婚姻，而且急著把你帶回家的伴侶大概也不會少。可是，婚姻就是一連串庸俗的小事、俗事所組成，如果你無法與另一半一起承受這些破事，往後黑暗中沉睡著是他的輪廓，卻碰不到他的靈魂，這一張小小的雙人床就會讓你迷路了。每天就好像背對背的列車，只在深夜裡會合，幸福了、然後呢？愛情用什麼再確認？妹子，說真的，結婚容易，離婚難啊！如果你不改變想法，以後你就會知道了。

你確實是太誇張了，不要再聽「走在紅毯的那一天」還有「大齡女子」這兩首歌了，實驗證明，喜歡這兩首歌的女生，離婚可能性偏高。而且，如果不能享受一個人的生活，是沒辦法進入婚姻的。先照顧好自己、想清楚未來，然後再考慮要不要尋求共好，可以嗎？

（文章標題由《香港01》編輯所擬。文章純屬作者意見，不代表《香港01》立場。）